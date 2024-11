Nowy lek na odchudzanie i cukrzycę już norweskich aptekach. Może być skuteczniejszy niż Ozempic i Wegovy

To, co może uczynić Mounjaro bardziej skutecznym, to inny sztuczny hormon jelitowy, GIP. stock.adobe.com/ fot. Semi/ tylko do użytku redakcyjnego

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w Norwegii sprzedano leki odchudzające o wartości ponad 1,5 miliarda koron. Najpopularniejszym preparatem na rynku jest Wegovy od duńskiej firmy Novo Nordisk. 1 listopada do norweskich aptek trafił jednak konkurent z USA, Mounjaro.

To, co może uczynić Mounjaro bardziej skutecznym, to inny sztuczny hormon jelitowy, GIP. Wysyła on do mózgu sygnał, że człowiek ma już uczucie sytości. Poza tym przyczynia się do ograniczenia „niebezpiecznego tłuszczu”, który osadza się wokół narządów wewnętrznych.