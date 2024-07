Ważny lek na celowniku Norwegii. Straci go duża grupa pacjentów

Norweski Urząd ds. Produktów Medycznych zablokował możliwość sprzedaży Ozempicu osobom z nadwagą. W Norwegii odnotowano braki w dostępności leku. Ten będzie przekazywany jedynie osobom cierpiącym na cukrzycę.

Zawieszenie wydawania Ozempicu pacjentom z nadwagą ogłoszono 1 lipca. – Osoby cierpiące na otyłość muszą udać się do lekarza i dowiedzieć, czy powinni zastosować inny lek – poinformował na łamach NRK Sigurd Hortemo, starszy lekarz w Urzędzie ds. Produktów Medycznych. Instytucja przypomina, że Ozempic będzie wydawany tylko osobom posiadającym receptę niebieską (z refundacją). Oznacza to, że w rzeczywistości skorzystają z niego jedynie pacjenci leczący się na cukrzycę typu 2.

Ozempic. Cudowny środek na odchudzanie?

Ozempic to nazwa handlowa leku zawierającego semaglutyd, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Semaglutyd należy do grupy leków znanych jako analogi GLP-1 (glukagonopodobny peptyd-1). Działa on poprzez naśladowanie naturalnego hormonu GLP-1, który jest wydzielany w jelitach w odpowiedzi na posiłek. GLP-1 pomaga regulować poziom cukru we krwi na kilka sposobów:



– stymulowanie wydzielania insuliny,

– hamowanie wydzielania glukagonu,

– opóźnienie opróżniania zawartości żołądka.



Leczenie Ozempicem może również prowadzić do utraty wagi, co jest dodatkową korzyścią dla pacjentów z nadwagą lub otyłością. Jednakże, jak każdy lek, Ozempic może powodować skutki uboczne, takie jak nudności, wymioty, biegunka, czy ryzyko zapalenia trzustki