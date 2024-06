Mieszkańcy Norwegii wydają miliardy na leki. Koszty rosną z roku na rok

W Norwegii sprzedano leki o wartości 27,2 mld NOK, wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) za 2023 rok. Jak tłumaczą przedstawiciele instytucji, na tak dużą kwotę składa się więcej czynników niż jedynie ogólny wzrost cen.

Leki coraz bardziej potrzebne

Jak przekazało FHI, do leków przyczyniających się najmocniej do wzrostu kosztów należą medykamenty z grupy działających na metabolizm i narządy układu trawiennego, przede wszystkim obniżające poziom cukru we krwi. Stosuje się je w walce z cukrzycą typu 2 oraz przy otyłości. Największy obrót dotyczyły grupy leków przeciwnowotworowych i immunomodulujących. Stanowiły 21 proc. kosztów w 2023 roku.