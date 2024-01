Norweska wyprawka dla niemowlaka. Jak otrzymać baby box w kraju fiordów

Tzw. pudełko dla niemowląt to dobrze znane świadczenie socjalne o stuletniej historii i fińskim rodowodzie, które przyjęło się także w innych regionach świata. Wyprawki dla noworodków świeżo upieczeni rodzice mogą otrzymać obecnie zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Czym właściwie jest babypakke i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać?

W rezultacie stało się to normą społeczną w Finlandii. Wraz z wieloma innymi osiągnięciami medycznymi i społecznymi baby box przyczynił się do poprawy dobrostanu i zdrowia niemowląt i rodziców w kraju.

Przed końcem czwartego miesiąca ciąży kobieta musi zgłosić się do lekarza lub miejskiej poradni prenatalnej. Wniosek o darmowy pakiet macierzyński można złożyć online, na stronie internetowej organizacji Kela, lub wypełniając i odesłając formularz. Zawartość paczki jest aktualizowana mniej więcej co roku. Matka może zdecydować się na pakiet macierzyński lub jednorazowy bonus pieniężny w wysokości 170 euro. Średnio 95 proc. Finek wybiera jednak baby box.

Koncepcja wyprawki dla niemowląt została zaadaptowana na całym świecie, nie tylko w regionie nordyckim, lecz także chociażby w Polsce, Szkocji, a nawet Kanadzie, USA i Australii. Programy typu baby box w skali międzynarodowej mogą różnić się zarówno warunkami otrzymania wsparcia, wyglądem pakunku i jego zawartości, a także celami na rzecz społeczeństwa. Ogółem jednak przyczyniają się one do zwiększenia dobrostanu dzieci i matek, odciążenia budżetu rodziców, popularyzacji korzystania z usług opieki zdrowotnej, szerzenia wiedzy i zmniejszania nierówności społecznych.

W Norwegii ciężarne kobiety również mogą zamówić bezpłatne pudełka z wyprawką dla niemowląt, i to z kilku źródeł. Są to zarówno sklepy, jak i apteki. Zaletę wielu z nich, oprócz tego, że są bezpłatne, stanowi fakt, że da się dzięki nim przetestować produkty różnych marek przed zakupem, np. jakiegoś kosmetyku, na własną rękę. Zawartość babypakke obejmuje przydatne przedmioty dla noworodka, takie jak pieluszki, kremy, żele pod prysznic itp., lecz także artykuły dla rodziców.

Bezpłatny pakiet niemowlęcy od sieci supermarketów REMA 1000 składa się z siedmiu produktów m.in. z serii Lev Vel. Aby otrzymać go za darmo, trzeba posiadać kartę klienta/aplikację Æ i aktywować w niej opcję babypakke, oraz być w ciąży lub tuż po urodzeniu dziecka. Opcja dla stałych konsumentów uwzględnia także rabat na pieluchy w ramach dalszych zakupów.

Sieć zastrzega, że w przypadku ciąży mnogiej i tak można otrzymać zestaw przeznaczony z założenia dla jednego dziecka. Są to pieluszki, mokre i suche chusteczki, mydło do kąpieli, wkładki laktacyjne, proszek do prania i podpaski.