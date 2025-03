Nierozważny jak młody Norweg? Prezerwatywy nad fiordami „nie są sexy i psują atmosferę”

W ciągu ostatniego roku po prezerwatywę sięgnęło 35 proc. młodych Norwegów. stock.adobe.com/licencja standardowa

Nad fiordami wśród młodzieży spada popularność prezerwatyw. Norwegowie używają ich najmniej spośród obywateli państw nordyckich.

W ciągu ostatniego roku po prezerwatywę sięgnęło 35 proc. młodych Norwegów (przedział wiekowy: 16-35 lat), wynika z badań organizacji Riksforbundet for seksuell opplysning (RFSU Norge). W stosunku do roku 2023 to dwuprocentowy spadek. Tymczasem wcześniej przez lata ten odsetek tylko rósł. W pozostałych państwach nordyckich sytuacja jest podobna – tylko w Szwecji nie zaobserwowano spadku.

Nie boją się chorób To nie koniec znajdowania się Norwegii na samym dnie w tego typu statystykach – młodzi Norwegowie obojga płci są w stosunku do rówieśników z regionu nordyckiego najmniej skłonni do używania prezerwatywy podczas pierwszego stosunku z nowym partnerem – uważają przeważnie, że zabezpieczanie się w ten sposób jest mało seksowne, niekomfortowe i rujnuje atmosferę. Widać dla nich ochrona przed chorobami wenerycznymi nie stanowi dostatecznego argumentu „za”.

Według komentarzy zebranych przez NRK wiele osób w Norwegii nie boi się chlamydii (najczęstszej w tej chwili choroby wenerycznej w tym kraju), bowiem uważa, że jest łatwa do wyleczenia. Tymczasem poziom zakażeń nią rośnie… W 2023 roku było w Norwegii 28 159 zarażonych.

W dłuższej perspektywie dotycząca prezerwatyw statystyka nie jest jednak aż tak zła – to nadal ponad 30 proc., podczas gdy w 2019 było to zaledwie 22 proc. Czyżby to dzięki pandemii koronawirusa Norwegowie zaczęli częściej myśleć o dbaniu o zdrowie? Ciekawe, na jak długo jeszcze starczy to wirusowe ostrzeżenie…

