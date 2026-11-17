17 listopada 2026 13:21
Gdy praca w Norwegii cię wyczerpuje. O jakie zmiany możesz poprosić?
Co powiedzieć lekarzowi rodzinnemu?
Osoby wpisane do rejestru ludności jako mieszkańcy norweskiej gminy mają prawo do stałego lekarza rodzinnego. Jego dane znajdziesz po zalogowaniu do Helsenorge. O pomoc psychologiczną możesz też zapytać w gminie. Informacje Helsenorge o pomocy dla dorosłych.
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Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy?
Lekarz ocenia, jak dolegliwości wpływają na twoją pracę. NAV rozpatruje prawo do wypłaty. Dlatego oprócz zwolnienia potrzebny jest osobny wniosek o zasiłek.
Jak poprosić szefa o zmianę obowiązków?
Pracodawca ma obowiązek dostosować pracę w miarę możliwości. Może zapytać, co jesteś w stanie robić. Nie ma prawa żądać nazwy choroby ani historii leczenia. Zasady NAV dotyczące informacji dla pracodawcy.
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Zwolnienie od lekarza i wniosek do NAV
- Jak najszybciej powiadom pracodawcę, jeśli choroba uniemożliwia ci przyjście do pracy. Data zgłoszenia może wpłynąć na to, od kiedy dostaniesz zasiłek.
- Wyślij cyfrowe zwolnienie (sykmelding) pracodawcy przez usługę Ditt sykefravær na stronie NAV.
- Gdy NAV powiadomi cię, że możesz złożyć wniosek o zasiłek, wypełnij go. Jest potrzebny również wtedy, gdy firma nadal wypłaca ci pensję.
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Co NAV sprawdza po ośmiu tygodniach?
Jeśli aktywność wykluczają poważne względy medyczne, dokumentuje je lekarz. Gdy przeszkodą jest brak możliwości dostosowania pracy w firmie, wyjaśnienie dla NAV przygotowuje pracodawca. Wytyczne Helsedirektoratet dotyczące aktywności w czasie zwolnienia.
Ankieta
Gdy praca w Norwegii wykańcza - co robisz?
Czy pracodawca może cię zwolnić podczas choroby?
Jeśli dostaniesz wypowiedzenie, możesz poprosić o pisemne uzasadnienie i skontaktować się ze związkiem zawodowym lub prawnikiem. Pracodawca nie może naciskać, żebyś sam złożył wypowiedzenie. Informacje norweskiej inspekcji pracy.
Co zapisać przed rozmową?
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