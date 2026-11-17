Når du sover dårlig eller ikke lenger orker oppgaver du pleide å mestre, kan du ta det opp med fastlegen. På jobben kan du be om å få endret oppgaver, tempo eller arbeidstid. Du kan forklare hva du trenger uten å fortelle sjefen hvilken diagnose du har.

Hva kan du fortelle fastlegen?



Er du folkeregistrert som bosatt i en norsk kommune, har du rett til fastlege. Du finner kontaktinformasjon på Helsenorge. Kommunen kan også fortelle om lokale tilbud. Beskriv når plagene begynte, hvordan du sover, og hva som har blitt vanskelig i hverdagen. Fastlegen kan vurdere helsen din og arbeidsevnen, behandle lettere psykiske plager eller henvise deg videre.Er du folkeregistrert som bosatt i en norsk kommune, har du rett til fastlege. Du finner kontaktinformasjon på Helsenorge. Kommunen kan også fortelle om lokale tilbud. Her finner du psykisk helsehjelp for voksne.

Når kan du få sykepenger? Du kan ha rett til sykepenger hvis egen sykdom eller skade gjør deg arbeidsufør og du oppfyller de øvrige vilkårene. En konflikt på jobben eller økonomiske problemer gir i seg selv ikke rett til sykepenger. Belastningen kan likevel føre til sykdom.



Legen vurderer helsen din og hva du klarer på jobb. Nav avgjør om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Du må derfor også sende en egen søknad om sykepenger.

Slik kan du ta opp arbeidsbelastningen med lederen



Arbeidsgiveren skal så langt det er mulig tilrettelegge arbeidet. Dere kan snakke om funksjon og behov. Arbeidsgiveren har ikke rett til å få vite diagnosen eller sykdomshistorien din. Fortell om én oppgave du mestrer og én som er blitt for tung. Hvis lange vakter gjør plagene verre, kan du be om å få prøve andre arbeidstider. Det går også an å drøfte tempo, pauser eller en midlertidig endring av oppgavene.Arbeidsgiveren skal så langt det er mulig tilrettelegge arbeidet. Dere kan snakke om funksjon og behov. Arbeidsgiveren har ikke rett til å få vite diagnosen eller sykdomshistorien din. Dette sier Nav om arbeidsgiverens innsyn.

Fra sykmelding til søknad om sykepenger Gi arbeidsgiveren beskjed så snart som mulig hvis du blir borte fra jobb på grunn av sykdom. Tidspunktet kan påvirke når du får rett til sykepenger. Send den digitale sykmeldingen til arbeidsgiveren gjennom Ditt sykefravær hos Nav. Send søknaden om sykepenger når du får beskjed fra Nav. Du må sende den også når arbeidsgiveren fortsetter å betale lønn. Søknad og veiledning om sykepenger hos Nav.



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Dette vurderer Nav etter åtte uker åtte uker vurderer Nav om aktivitetskravet er oppfylt.



Er det tungtveiende medisinske grunner til at du ikke kan være i aktivitet, må legen dokumentere dem. Hvis arbeidsplassen ikke kan tilrettelegge, må arbeidsgiveren dokumentere det overfor Nav. Du skal prøve deg i arbeidsrelatert aktivitet under sykefraværet hvis det er mulig. Gradert sykmelding kan være en løsning. Ettervurderer Nav om aktivitetskravet er oppfylt.Er det tungtveiende medisinske grunner til at du ikke kan være i aktivitet, må legen dokumentere dem. Hvis arbeidsplassen ikke kan tilrettelegge, må arbeidsgiveren dokumentere det overfor Nav. Les Helsedirektoratets veiledning om aktivitetskravet.

Hvilket vern har du mot oppsigelse?



Får du en oppsigelse, kan du be om skriftlig begrunnelse og kontakte fagforeningen eller en advokat. Arbeidsgiveren kan ikke presse deg til å si opp selv. Arbeidsgiveren kan ikke si deg opp på grunn av sykdommen de første 12 månedene etter at du ble arbeidsufør. En annen saklig grunn, for eksempel nødvendig nedbemanning, kan gi grunnlag for oppsigelse også i denne perioden.Får du en oppsigelse, kan du be om skriftlig begrunnelse og kontakte fagforeningen eller en advokat. Arbeidsgiveren kan ikke presse deg til å si opp selv. Les Arbeidstilsynets veiledning om oppsigelse.