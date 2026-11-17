17.11.2026 13:21
Når jobben tapper deg for krefter, kan du be om tilrettelegging
Hva kan du fortelle fastlegen?
Er du folkeregistrert som bosatt i en norsk kommune, har du rett til fastlege. Du finner kontaktinformasjon på Helsenorge. Kommunen kan også fortelle om lokale tilbud. Her finner du psykisk helsehjelp for voksne.
Når kan du få sykepenger?
Legen vurderer helsen din og hva du klarer på jobb. Nav avgjør om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Du må derfor også sende en egen søknad om sykepenger.
Slik kan du ta opp arbeidsbelastningen med lederen
Arbeidsgiveren skal så langt det er mulig tilrettelegge arbeidet. Dere kan snakke om funksjon og behov. Arbeidsgiveren har ikke rett til å få vite diagnosen eller sykdomshistorien din. Dette sier Nav om arbeidsgiverens innsyn.
Fra sykmelding til søknad om sykepenger
- Gi arbeidsgiveren beskjed så snart som mulig hvis du blir borte fra jobb på grunn av sykdom. Tidspunktet kan påvirke når du får rett til sykepenger.
- Send den digitale sykmeldingen til arbeidsgiveren gjennom Ditt sykefravær hos Nav.
- Send søknaden om sykepenger når du får beskjed fra Nav. Du må sende den også når arbeidsgiveren fortsetter å betale lønn.
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Dette vurderer Nav etter åtte uker
Er det tungtveiende medisinske grunner til at du ikke kan være i aktivitet, må legen dokumentere dem. Hvis arbeidsplassen ikke kan tilrettelegge, må arbeidsgiveren dokumentere det overfor Nav. Les Helsedirektoratets veiledning om aktivitetskravet.
Hvilket vern har du mot oppsigelse?
Får du en oppsigelse, kan du be om skriftlig begrunnelse og kontakte fagforeningen eller en advokat. Arbeidsgiveren kan ikke presse deg til å si opp selv. Les Arbeidstilsynets veiledning om oppsigelse.
Hva kan du forberede til neste samtale?
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