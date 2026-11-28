Kiedy w Oslo rozbłyśnie choinka na Universitetsplassen? Orkiestra zagra już o 16:45
W skrócie
- Kiedy: niedziela 29 listopada, pierwsza niedziela Adwentu.
- Gdzie: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 w Oslo.
- Muzyka: orkiestra dęta gra od 16:45, powitanie o 17:00.
- Światła: zapalą się po występach, czytaniu Ewangelii i pozdrowieniu od burmistrz Oslo. Dokładnej godziny organizatorzy nie podali.
- Wstęp: wolny, bez biletów.
Kwadrans muzyki przed powitaniem
VisitOSLO podaje godziny 17:00–19:00, ale orkiestra dęta zacznie grać wcześniej, o 16:45. Kto chce jej posłuchać i stanąć bliżej choinki, powinien przyjść kilka minut przed czasem.
Program niedzieli na Universitetsplassen
|Kiedy
|Co się dzieje
|16:45
|Orkiestra dęta gra na placu
|17:00
|Powitanie
|potem
|Śpiewa dziecięcy chór Armii Zbawienia
|potem
|Per Christian Ellefsen czyta Ewangelię o narodzeniu Jezusa
|potem
|Śpiew i pozdrowienie od burmistrz Anne Lindboe
|na koniec
|Zapalenie choinki i wspólne obejście drzewka
Na stronie Uniwersytetu w Oslo jest też koncert adwentowy w auli o 15:00. Ten koncert jest tylko dla pracowników uczelni i ich rodzin. Spotkanie przy choince na placu jest otwarte dla wszystkich.
Światła zapalą się w trakcie uroczystości
Organizatorzy podali kolejność, ale nie wyznaczyli osobnej godziny na zapalenie świateł. Kto chce zobaczyć ten moment, powinien być na placu od początku, czyli od 17:00.
To ciepła i bliska sercu świąteczna tradycja, która od 1919 roku zbiera mieszkańców Oslo, burmistrza miasta i Armię Zbawienia na wspólne świętowanie.
Rozświetlona choinka przed budynkami uniwersytetu przy Karl Johans gate na dawnej pocztówce. Data zdjęcia i autor nie są znani.Fot. Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, domena publiczna
Co oznacza „juletregang”
Według VisitOSLO spotkania przy choince na Universitetsplassen odbywają się od 1919 roku. Światła zapala się co roku w pierwszą niedzielę Adwentu.
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