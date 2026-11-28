W niedzielę 29 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu, na Universitetsplassen w centrum Oslo zapłoną światła na choince. Orkiestra dęta zagra już o 16:45, a powitanie zacznie się kwadrans później. Wstęp jest wolny.

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W skrócie Kiedy: niedziela 29 listopada , pierwsza niedziela Adwentu.

, pierwsza niedziela Adwentu. Gdzie: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 w Oslo.

w Oslo. Muzyka: orkiestra dęta gra od 16:45 , powitanie o 17:00 .

, powitanie o . Światła: zapalą się po występach, czytaniu Ewangelii i pozdrowieniu od burmistrz Oslo. Dokładnej godziny organizatorzy nie podali.

Wstęp: wolny, bez biletów.

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Kwadrans muzyki przed powitaniem Spotkanie odbędzie się na placu przed zabytkowymi budynkami Uniwersytetu w Oslo, w których dziś mieści się Wydział Prawa. Adres to Karl Johans gate 47, kilka minut pieszo od stacji Nationaltheatret.



VisitOSLO podaje godziny 17:00–19:00, ale orkiestra dęta zacznie grać wcześniej, o 16:45. Kto chce jej posłuchać i stanąć bliżej choinki, powinien przyjść kilka minut przed czasem.

Program niedzieli na Universitetsplassen Kiedy Co się dzieje 16:45 Orkiestra dęta gra na placu 17:00 Powitanie potem Śpiewa dziecięcy chór Armii Zbawienia potem Per Christian Ellefsen czyta Ewangelię o narodzeniu Jezusa potem Śpiew i pozdrowienie od burmistrz Anne Lindboe na koniec Zapalenie choinki i wspólne obejście drzewka

Na stronie Uniwersytetu w Oslo jest też koncert adwentowy w auli o 15:00. Ten koncert jest tylko dla pracowników uczelni i ich rodzin. Spotkanie przy choince na placu jest otwarte dla wszystkich.

Światła zapalą się w trakcie uroczystości Po występie chóru aktor Per Christian Ellefsen przeczyta Ewangelię o narodzeniu Jezusa. Potem będzie jeszcze śpiew i pozdrowienie od burmistrz Oslo Anne Lindboe. Dopiero wtedy zapalą się lampki na choince.



Organizatorzy podali kolejność, ale nie wyznaczyli osobnej godziny na zapalenie świateł. Kto chce zobaczyć ten moment, powinien być na placu od początku, czyli od 17:00.

To ciepła i bliska sercu świąteczna tradycja, która od 1919 roku zbiera mieszkańców Oslo, burmistrza miasta i Armię Zbawienia na wspólne świętowanie.~VisitOSLO

Rozświetlona choinka przed budynkami uniwersytetu przy Karl Johans gate na dawnej pocztówce. Data zdjęcia i autor nie są znani.Fot. Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, domena publiczna