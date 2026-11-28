Când se vor aprinde luminile în bradul de Crăciun de la Universitetsplassen, Oslo? Fanfara va cânta deja de la 16:45
Pe scurt
- Când: duminică, 29 noiembrie, prima duminică din Advent.
- Unde: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47, Oslo.
- Muzică: fanfara cântă de la 16:45, cuvântul de bun venit este la 17:00.
- Luminile: se aprind după momentele artistice, citirea Evangheliei și salutul primarului orașului Oslo. Organizatorii nu au anunțat o oră exactă.
- Intrarea: liberă, fără bilete.
Un sfert de oră de muzică înainte de deschidere
Programul de duminică din Universitetsplassen
|Când
|Ce se întâmplă
|16:45
|Fanfara cântă în piață
|17:00
|Cuvânt de bun venit
|apoi
|Cântă corul de copii al Armatei Salvării
|apoi
|Per Christian Ellefsen citește Evanghelia despre nașterea lui Iisus
|apoi
|Cântec și salutul primarului Anne Lindboe
|la final
|Aprinderea bradului și înconjurarea lui împreună
Pe site-ul Universității din Oslo apare și un concert de Advent în Aula, la ora 15:00. Acest concert este doar pentru angajații universității și familiile lor. Întâlnirea de lângă brad, din piață, este deschisă tuturor.
Luminile se vor aprinde în timpul ceremoniei
Este o tradiție de Crăciun caldă și dragă, care din 1919 îi adună pe locuitorii orașului Oslo, pe primarul orașului și Armata Salvării la o sărbătoare comună.
Bradul de Crăciun luminat în fața clădirilor universității de pe Karl Johans gate, pe o carte poștală veche. Data fotografiei și autorul nu sunt cunoscuți.Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, domeniu public
Ce înseamnă „juletregang”
Potrivit VisitOSLO, întâlnirile de lângă brad din Universitetsplassen au loc din 1919. Luminile se aprind în fiecare an în prima duminică din Advent.
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