Fotografie de arhivă a bradului de Crăciun de lângă Karl Johans gate, în Oslo. Data fotografiei este necunoscută.

Fotografie de arhivă a bradului de Crăciun de lângă Karl Johans gate, în Oslo. Data fotografiei este necunoscută. Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, domeniu public

Duminică, 29 noiembrie, în prima duminică din Advent, se vor aprinde luminile bradului de Crăciun din Universitetsplassen, în centrul orașului Oslo. Fanfara va începe să cânte încă de la 16:45, iar cuvântul de bun venit va avea loc un sfert de oră mai târziu. Intrarea este liberă.

Pe scurt Când: duminică, 29 noiembrie , prima duminică din Advent.

, prima duminică din Advent. Unde: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 , Oslo.

, Oslo. Muzică: fanfara cântă de la 16:45 , cuvântul de bun venit este la 17:00 .

, cuvântul de bun venit este la . Luminile: se aprind după momentele artistice, citirea Evangheliei și salutul primarului orașului Oslo. Organizatorii nu au anunțat o oră exactă.

Intrarea: liberă, fără bilete.

Un sfert de oră de muzică înainte de deschidere Evenimentul are loc în piața din fața clădirilor istorice ale Universității din Oslo, unde se află astăzi Facultatea de Drept. Adresa este Karl Johans gate 47, la câteva minute de mers pe jos de stația Nationaltheatret. VisitOSLO indică intervalul 17:00–19:00, dar fanfara va începe să cânte mai devreme, la 16:45. Dacă vreți să o ascultați și să stați mai aproape de brad, veniți cu câteva minute înainte.

Programul de duminică din Universitetsplassen Când Ce se întâmplă 16:45 Fanfara cântă în piață 17:00 Cuvânt de bun venit apoi Cântă corul de copii al Armatei Salvării apoi Per Christian Ellefsen citește Evanghelia despre nașterea lui Iisus apoi Cântec și salutul primarului Anne Lindboe la final Aprinderea bradului și înconjurarea lui împreună

Pe site-ul Universității din Oslo apare și un concert de Advent în Aula, la ora 15:00. Acest concert este doar pentru angajații universității și familiile lor. Întâlnirea de lângă brad, din piață, este deschisă tuturor.

Luminile se vor aprinde în timpul ceremoniei După corul de copii, actorul Per Christian Ellefsen va citi Evanghelia despre nașterea lui Iisus. Vor urma cântece și un salut din partea primarului orașului Oslo, Anne Lindboe. Abia atunci se vor aprinde luminile bradului. Organizatorii au anunțat ordinea momentelor, dar nu au stabilit o oră separată pentru aprinderea luminilor. Dacă vreți să prindeți acest moment, fiți în piață de la început, adică de la 17:00.

Este o tradiție de Crăciun caldă și dragă, care din 1919 îi adună pe locuitorii orașului Oslo, pe primarul orașului și Armata Salvării la o sărbătoare comună.~VisitOSLO

Bradul de Crăciun luminat în fața clădirilor universității de pe Karl Johans gate, pe o carte poștală veche. Data fotografiei și autorul nu sunt cunoscuți.Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, domeniu public