Kada Osle Universitetsplassen aikštėje bus įžiebta Kalėdų eglė? Orkestras gros jau nuo 16:45
Trumpai
- Kada: sekmadienį, lapkričio 29 d., pirmąjį Advento sekmadienį.
- Kur: Universitetsplassen aikštė, Karl Johans gate 47, Oslas.
- Muzika: pučiamųjų orkestras groja nuo 16:45, pasveikinimas prasideda 17:00.
- Šviesos: įsižiebs po pasirodymų, Evangelijos skaitymo ir Oslo merės sveikinimo. Tikslaus laiko organizatoriai nenurodė.
- Įėjimas: nemokamas, bilietų nereikia.
Penkiolika minučių muzikos prieš pasveikinimą
Sekmadienio programa Universitetsplassen aikštėje
|Kada
|Kas vyksta
|16:45
|Aikštėje groja pučiamųjų orkestras
|17:00
|Pasveikinimas
|vėliau
|Gieda Išganymo armijos vaikų choras
|vėliau
|Per Christian Ellefsen skaito Evangeliją apie Jėzaus gimimą
|vėliau
|Giesmės ir merės Anne Lindboe sveikinimas
|pabaigoje
|Eglės įžiebimas ir bendras ėjimas aplink eglę
Oslo universiteto svetainėje taip pat skelbiamas Advento koncertas Aulos salėje 15:00. Šis koncertas skirtas tik universiteto darbuotojams ir jų šeimoms. Susitikimas prie eglės aikštėje atviras visiems.
Šviesos bus įžiebtos per iškilmes
Tai šilta ir brangi Kalėdų tradicija, kuri nuo 1919 metų suburia Oslo gyventojus, miesto merą ir Išganymo armiją bendrai šventei.
Įžiebta Kalėdų eglė prie universiteto pastatų Karl Johans gate gatvėje, senoje atvirutėje. Nuotraukos data ir autorius nežinomi.Nuotr. Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, viešoji sritis
Ką reiškia „juletregang“
Pasak VisitOSLO, susitikimai prie eglės Universitetsplassen aikštėje vyksta nuo 1919 metų. Šviesos kasmet įžiebiamos pirmąjį Advento sekmadienį.
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