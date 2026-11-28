У неділю, 29 листопада, у першу неділю Адвенту, на площі Universitetsplassen у центрі Осло засвітять вогні на ялинці. Духовий оркестр заграє вже о 16:45, а привітання почнеться за чверть години. Вхід вільний.

Коротко Коли: неділя, 29 листопада , перша неділя Адвенту.

, перша неділя Адвенту. Де: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 , Осло.

, Осло. Музика: духовий оркестр грає з 16:45 , привітання о 17:00 .

, привітання о . Вогні: засвітять після виступів, читання Євангелія та привітання від міської голови Осло. Точного часу організатори не назвали.

Вхід: вільний, квитки не потрібні.

Чверть години музики перед привітанням Зустріч відбудеться на площі перед історичними будівлями Університету Осло, де нині розташований юридичний факультет. Адреса: Karl Johans gate 47, кілька хвилин пішки від станції Nationaltheatret. VisitOSLO вказує час 17:00–19:00, але духовий оркестр почне грати раніше, о 16:45. Якщо хочете його послухати й стати ближче до ялинки, приходьте на кілька хвилин раніше.

Програма неділі на Universitetsplassen Коли Що відбувається 16:45 На площі грає духовий оркестр 17:00 Привітання далі Співає дитячий хор Армії Спасіння далі Пер Крістіан Еллефсен читає Євангеліє про народження Ісуса далі Спів і привітання від міської голови Анне Ліндбое наприкінці Запалення ялинки та спільний обхід навколо неї

На сайті Університету Осло також згадано адвентовий концерт в Аулі о 15:00. Цей концерт лише для працівників університету та їхніх родин. Зустріч біля ялинки на площі відкрита для всіх.

Вогні запалять під час урочистості Після виступу дитячого хору актор Пер Крістіан Еллефсен прочитає Євангеліє про народження Ісуса. Потім буде ще спів і привітання від міської голови Осло Анне Ліндбое. Лише тоді засвітяться вогники на ялинці. Організатори назвали порядок програми, але окремого часу для запалення вогнів не вказали. Якщо хочете побачити цю мить, будьте на площі від самого початку, тобто з 17:00.

Це тепла й дорога серцю різдвяна традиція, яка з 1919 року збирає мешканців Осло, мера міста та Армію Спасіння на спільне свято.~VisitOSLO

Освітлена ялинка перед будівлями університету на Karl Johans gate на старій листівці. Дата знімка й автор невідомі.Фото: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, суспільне надбання