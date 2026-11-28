Коли в Осло засяє ялинка на Universitetsplassen? Оркестр почне грати вже о 16:45
Коротко
- Коли: неділя, 29 листопада, перша неділя Адвенту.
- Де: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47, Осло.
- Музика: духовий оркестр грає з 16:45, привітання о 17:00.
- Вогні: засвітять після виступів, читання Євангелія та привітання від міської голови Осло. Точного часу організатори не назвали.
- Вхід: вільний, квитки не потрібні.
Чверть години музики перед привітанням
Програма неділі на Universitetsplassen
|Коли
|Що відбувається
|16:45
|На площі грає духовий оркестр
|17:00
|Привітання
|далі
|Співає дитячий хор Армії Спасіння
|далі
|Пер Крістіан Еллефсен читає Євангеліє про народження Ісуса
|далі
|Спів і привітання від міської голови Анне Ліндбое
|наприкінці
|Запалення ялинки та спільний обхід навколо неї
На сайті Університету Осло також згадано адвентовий концерт в Аулі о 15:00. Цей концерт лише для працівників університету та їхніх родин. Зустріч біля ялинки на площі відкрита для всіх.
Вогні запалять під час урочистості
Це тепла й дорога серцю різдвяна традиція, яка з 1919 року збирає мешканців Осло, мера міста та Армію Спасіння на спільне свято.
Освітлена ялинка перед будівлями університету на Karl Johans gate на старій листівці. Дата знімка й автор невідомі.Фото: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, суспільне надбання
Що означає «juletregang»
За даними VisitOSLO, зустрічі біля ялинки на Universitetsplassen відбуваються з 1919 року. Вогні запалюють щороку в першу неділю Адвенту.
Найновіші статті
- Економічне зростання вдвічі вище. Дві галузі змінили картину норвезької економіки
- Погодні зміни в Норвегії. Температура підвищиться навіть на 30 градусів
- Norse: розгляд справи щодо заборгованої зарплати може тривати 11 місяців. Аванс — максимум на місяць
- З 2027 року — ширше визначення нещасного випадку на виробництві. Воно не охопить попередні випадки
- Останні податкові розрахунки за 2025 рік надійдуть до 1 грудня. Перевірте, чи все правильно
- NAV надішле листи: 28 листопада — пенсіонерам, 5 грудня — людям з інвалідністю. Гаряча лінія не працюватиме у вихідні