Når tennes juletreet på Universitetsplassen i Oslo? Orkesteret spiller allerede kl. 16.45
Kort fortalt
- Når: søndag 29. november, første søndag i advent.
- Hvor: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 i Oslo.
- Musikk: hornmusikken spiller fra kl. 16.45, velkomsten er kl. 17.00.
- Lysene: tennes etter innslagene, opplesningen av juleevangeliet og hilsenen fra ordføreren i Oslo. Arrangøren har ikke oppgitt noe eksakt klokkeslett.
- Inngang: gratis, uten billetter.
Et kvarter med musikk før velkomsten
Programmet på Universitetsplassen
|Når
|Hva skjer
|16.45
|Hornmusikken spiller på plassen
|17.00
|Velkommen
|deretter
|Sang fra Frelsesarmeens barnekor
|deretter
|Per Christian Ellefsen leser juleevangeliet
|deretter
|Sanginnslag og hilsen fra ordfører Anne Lindboe
|til slutt
|Tenning av treet og juletregang
På nettsidene til Universitetet i Oslo står det også om en adventskonsert i Aulaen kl. 15.00. Den konserten er bare for ansatte ved universitetet og familiene deres. Samlingen ved juletreet på plassen er åpen for alle.
Lysene tennes under seremonien
Dette er en varm og kjær juletradisjon som siden 1919 har samlet Oslos innbyggere, byens ordfører og Frelsesarmeen til folkefest.
Det opplyste juletreet foran universitetsbygningene ved Karl Johans gate, på et gammelt postkort. Dato og fotograf er ukjent.Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, falt i det fri
Juletregang som på julaften
Ifølge VisitOSLO har det vært samlinger ved juletreet på Universitetsplassen siden 1919. Lysene tennes hvert år første søndag i advent.
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