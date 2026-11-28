Arkivfoto av juletreet ved Karl Johans gate i Oslo. Datoen for fotografiet er ukjent.

Arkivfoto av juletreet ved Karl Johans gate i Oslo. Datoen for fotografiet er ukjent. Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, falt i det fri

Søndag 29. november, første søndag i advent, tennes lysene på juletreet på Universitetsplassen i Oslo sentrum. Hornmusikken begynner å spille allerede kl. 16.45, og velkomsten starter et kvarter senere. Det er gratis adgang.

Kort fortalt Når: søndag 29. november , første søndag i advent.

, første søndag i advent. Hvor: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 i Oslo.

i Oslo. Musikk: hornmusikken spiller fra kl. 16.45 , velkomsten er kl. 17.00 .

, velkomsten er kl. . Lysene: tennes etter innslagene, opplesningen av juleevangeliet og hilsenen fra ordføreren i Oslo. Arrangøren har ikke oppgitt noe eksakt klokkeslett.

Inngang: gratis, uten billetter.

Et kvarter med musikk før velkomsten Samlingen foregår på plassen foran Universitetet i Oslos historiske bygninger, der Det juridiske fakultet holder til i dag. Adressen er Karl Johans gate 47, noen minutters gange fra Nationaltheatret stasjon. VisitOSLO oppgir tidspunktet 17.00–19.00, men hornmusikken begynner tidligere, kl. 16.45. Vil du høre musikken og stå nærmere treet, bør du komme noen minutter før.

Programmet på Universitetsplassen Når Hva skjer 16.45 Hornmusikken spiller på plassen 17.00 Velkommen deretter Sang fra Frelsesarmeens barnekor deretter Per Christian Ellefsen leser juleevangeliet deretter Sanginnslag og hilsen fra ordfører Anne Lindboe til slutt Tenning av treet og juletregang

På nettsidene til Universitetet i Oslo står det også om en adventskonsert i Aulaen kl. 15.00. Den konserten er bare for ansatte ved universitetet og familiene deres. Samlingen ved juletreet på plassen er åpen for alle.

Lysene tennes under seremonien Etter barnekoret leser skuespiller Per Christian Ellefsen juleevangeliet. Deretter blir det mer sang og en hilsen fra Oslos ordfører Anne Lindboe. Først da tennes lysene på treet. Arrangøren har oppgitt rekkefølgen, men ikke noe eget klokkeslett for tenningen. Vil du se det øyeblikket, bør du være på plassen fra starten, kl. 17.00.

Dette er en varm og kjær juletradisjon som siden 1919 har samlet Oslos innbyggere, byens ordfører og Frelsesarmeen til folkefest.~VisitOSLO

Det opplyste juletreet foran universitetsbygningene ved Karl Johans gate, på et gammelt postkort. Dato og fotograf er ukjent.Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, falt i det fri