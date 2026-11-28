Foto de archivo de un árbol de Navidad junto a Karl Johans gate en Oslo. Se desconoce la fecha de la fotografía.

Foto de archivo de un árbol de Navidad junto a Karl Johans gate en Oslo. Se desconoce la fecha de la fotografía. Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, dominio público

El domingo 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, se encenderán las luces del árbol de Navidad de Universitetsplassen, en el centro de Oslo. La banda de música empezará a tocar ya a las 16:45 y la bienvenida comenzará un cuarto de hora después. La entrada es libre.

En resumen Cuándo: domingo 29 de noviembre , primer domingo de Adviento.

, primer domingo de Adviento. Dónde: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47 , Oslo.

, Oslo. Música: la banda toca desde las 16:45 y la bienvenida es a las 17:00 .

y la bienvenida es a las . Luces: se encenderán después de las actuaciones, la lectura del Evangelio y el saludo de la alcaldesa de Oslo. Los organizadores no han dado una hora exacta.

Acceso: gratuito, sin entradas.

Quince minutos de música antes de la bienvenida El encuentro tendrá lugar en la plaza situada frente a los edificios históricos de la Universidad de Oslo, donde hoy está la Facultad de Derecho. La dirección es Karl Johans gate 47, a pocos minutos a pie de la estación de Nationaltheatret. VisitOSLO indica el horario de 17:00 a 19:00, pero la banda empezará a tocar antes, a las 16:45. Quien quiera escucharla y estar más cerca del árbol debería llegar unos minutos antes.

Programa del domingo en Universitetsplassen Cuándo Qué ocurre 16:45 La banda de música toca en la plaza 17:00 Bienvenida después Canta el coro infantil del Ejército de Salvación después Per Christian Ellefsen lee el Evangelio del nacimiento de Jesús después Canto y saludo de la alcaldesa Anne Lindboe al final Encendido del árbol y vuelta conjunta alrededor de él

En la web de la Universidad de Oslo también aparece un concierto de Adviento en el Aula a las 15:00. Ese concierto es solo para el personal de la universidad y sus familias. El encuentro junto al árbol en la plaza está abierto a todo el mundo.

Las luces se encenderán durante la ceremonia Después del coro infantil, el actor Per Christian Ellefsen leerá el Evangelio del nacimiento de Jesús. Luego habrá más canto y un saludo de la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe. Solo entonces se encenderán las luces del árbol. Los organizadores han dado el orden del programa, pero no han fijado una hora concreta para el encendido. Quien quiera ver ese momento debería estar en la plaza desde el principio, es decir, desde las 17:00.

Es una tradición navideña cálida y entrañable que, desde 1919, reúne a los habitantes de Oslo, al alcalde de la ciudad y al Ejército de Salvación en una fiesta popular.~VisitOSLO

El árbol de Navidad iluminado frente a los edificios de la universidad en Karl Johans gate, en una postal antigua. Se desconocen la fecha y el autor de la foto.Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, dominio público