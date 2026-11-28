¿Cuándo se iluminará el árbol de Navidad en Universitetsplassen, Oslo? La orquesta tocará ya a las 16:45
En resumen
- Cuándo: domingo 29 de noviembre, primer domingo de Adviento.
- Dónde: Universitetsplassen, Karl Johans gate 47, Oslo.
- Música: la banda toca desde las 16:45 y la bienvenida es a las 17:00.
- Luces: se encenderán después de las actuaciones, la lectura del Evangelio y el saludo de la alcaldesa de Oslo. Los organizadores no han dado una hora exacta.
- Acceso: gratuito, sin entradas.
Quince minutos de música antes de la bienvenida
Programa del domingo en Universitetsplassen
|Cuándo
|Qué ocurre
|16:45
|La banda de música toca en la plaza
|17:00
|Bienvenida
|después
|Canta el coro infantil del Ejército de Salvación
|después
|Per Christian Ellefsen lee el Evangelio del nacimiento de Jesús
|después
|Canto y saludo de la alcaldesa Anne Lindboe
|al final
|Encendido del árbol y vuelta conjunta alrededor de él
En la web de la Universidad de Oslo también aparece un concierto de Adviento en el Aula a las 15:00. Ese concierto es solo para el personal de la universidad y sus familias. El encuentro junto al árbol en la plaza está abierto a todo el mundo.
Las luces se encenderán durante la ceremonia
Es una tradición navideña cálida y entrañable que, desde 1919, reúne a los habitantes de Oslo, al alcalde de la ciudad y al Ejército de Salvación en una fiesta popular.
El árbol de Navidad iluminado frente a los edificios de la universidad en Karl Johans gate, en una postal antigua. Se desconocen la fecha y el autor de la foto.Foto: Nasjonalbiblioteket / Wikimedia Commons, dominio público
¿Qué significa «juletregang»?
Según VisitOSLO, los encuentros junto al árbol de Universitetsplassen se celebran desde 1919. Las luces se encienden cada año el primer domingo de Adviento.
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