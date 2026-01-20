  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Kryzys w Norwegii vs n@arkotyki

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
28
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/rekordowy-przemyt-w-norwegii-szokujace-dane-celnikow-26735.html
https://www.nrk.no/norge/marius-borg-hoiby-tiltalt-for-nye-lovbrudd-1.17733934
https://www.mojanorwegia.pl/transport-i-komunikacja/norweski-transport-pod-presja-samoloty-i-pociagi-pelne-agresji-26732.html
https://www.nettavisen.no/nyheter/ahus-tjener-34-millioner-pa-parkering-ulempe-for-pasientene/s/5-95-2832247
https://www.vg.no/nyheter/i/WvOWAa/rekordhoey-stroemeksport-i-2025
https://www.nrk.no/norge/16-aring-tiltalt-for-medvirkning-til-flere-drap_-drapsforsok-og-drapsplanlegging-1.17733498
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/har-fatt-bot-pa-700.000-kroner-for-palmeolje-sol-1.17734485

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
