Rekordowy przemyt w Norwegii. Szokujące dane celników

Wiele przedmiotów przemytu ukrywanych jest wśród legalnie przewożonego towaru. Fot. materiały prasowe Tolletaten

2025 rok przyniósł rekordowe wyniki norweskiej służby celnej. Tolletaten przechwyciła największe w historii ilości haszu, ketaminy, benzodiazepin i papierosów. Wzrosły także przejęcia marihuany, kokainy i tzw. narzędzi przemocy.

Z opublikowanych 14 stycznia danych Tolletaten wynika, że skala przemytu przez norweską granicę nadal rośnie. Wzrost dotyczy zarówno liczby zatrzymań, jak i łącznych ilości nielegalnych towarów. Służby wskazują na coraz lepszą organizację grup przestępczych i większe wykorzystanie przesyłek kurierskich.

Narkotyki: rekordy w kilku kategoriach W 2025 roku przejęto łącznie 490 partii haszu o masie 2219 kg. To najwyższy wynik w historii Norwegii i wyraźny wzrost wobec 889 kg w 2024 roku. Ponad 250 kg haszu pochodziło z przesyłek pocztowych i kurierskich, choć największe partie ujawniano w ciężarówkach na drogach lądowych.



Znacząco wzrosły też przejęcia marihuany. W 2024 roku zabezpieczono 652 kg, a w 2025 już 1504 kg przy 745 zatrzymaniach. Ilość kokainy osiągnęła 278 kg w 141 sprawach. Poza rekordowym 2023 rokiem był to pierwszy przypadek przekroczenia poziomu 200 kg w skali roku.

Wzrost liczby konfiskat marihuany w sektorze pocztowym i kurierskim nadal rósł w 2025 roku. Na zdjęciu widać, jak przemytnicy próbowali ukryć 64 kg marihuany w trzech okrągłych stołach w przesyłce ze Stanów Zjednoczonych.Fot. materiały prasowe Tolletatten

Leki, papierosy i narzędzia przemocy przemycane do Norwegii Tolletaten odnotowała również rekord w przejęciach ketaminy. W 2025 roku zabezpieczono 48 kg w 40 sprawach, wobec 38 kg rok wcześniej. Najwięcej partii pochodziło z przesyłek z Holandii. Wzrosty dotyczyły także benzodiazepin – przejęto 1 137 008 tabletek w 395 sprawach, najwięcej w całym analizowanym okresie.



Historyczne wartości osiągnęły także przejęcia papierosów. W 2025 roku zabezpieczono 24 944 663 sztuki w 7691 sprawach. Rok wcześniej było to 6,5 mln sztuk. Według wyliczeń oznacza to 108 mln NOK strat w podatkach i akcyzie. Wzrosły też przejęcia narzędzi przemocy – do 1343 sztuk w 1051 sprawach, niemal dwukrotnie więcej niż w 2024 roku.

Tolletaten wskazuje, że rosnący wolumen legalnego handlu ułatwia ukrywanie nielegalnych towarów. Coraz częściej wykorzystywane są te same szlaki, środki transportu i struktury logistyczne. Dane z 2025 roku pokazują, że presja na granicy utrzymuje się na wysokim poziomie, a przemyt obejmuje coraz szersze spektrum towarów.