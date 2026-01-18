Rekordowy przemyt w Norwegii. Szokujące dane celników
18 stycznia 2026 12:33
Wiele przedmiotów przemytu ukrywanych jest wśród legalnie przewożonego towaru. Fot. materiały prasowe Tolletaten
Narkotyki: rekordy w kilku kategoriach
Znacząco wzrosły też przejęcia marihuany. W 2024 roku zabezpieczono 652 kg, a w 2025 już 1504 kg przy 745 zatrzymaniach. Ilość kokainy osiągnęła 278 kg w 141 sprawach. Poza rekordowym 2023 rokiem był to pierwszy przypadek przekroczenia poziomu 200 kg w skali roku.
Wzrost liczby konfiskat marihuany w sektorze pocztowym i kurierskim nadal rósł w 2025 roku. Na zdjęciu widać, jak przemytnicy próbowali ukryć 64 kg marihuany w trzech okrągłych stołach w przesyłce ze Stanów Zjednoczonych.Fot. materiały prasowe Tolletatten
Leki, papierosy i narzędzia przemocy przemycane do Norwegii
Historyczne wartości osiągnęły także przejęcia papierosów. W 2025 roku zabezpieczono 24 944 663 sztuki w 7691 sprawach. Rok wcześniej było to 6,5 mln sztuk. Według wyliczeń oznacza to 108 mln NOK strat w podatkach i akcyzie. Wzrosły też przejęcia narzędzi przemocy – do 1343 sztuk w 1051 sprawach, niemal dwukrotnie więcej niż w 2024 roku.
