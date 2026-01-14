  • Oslo, Oslo, Norwegia
W Norwegii zakupy to luksus

Bartek Karpowski
Bartek Karpowski
(bartek.karpowski)
24
  • Zgłoś
Partner kanału - https://www.multinor.no/ - norweskie formalności bez stresu!
Przysięgłe tłumaczenia polsko - norweskie https://www.multinor.no/tlumaczenia

LINKI DO OMAWIANYCH WYDARZEŃ:
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/matprisene-har-okt-med-nesten-en-fjerdedel/artikkel/988466/
https://www.nrk.no/vestland/vurderer-lovendring_-politiet-vil-halde-barn-under-15-ar-i-arrest-1.17717916
https://sol.no/nyheter/ekspertgruppe-skal-undersoke-nav/84091182
https://www.mojanorwegia.pl/zdrowie/nowe-wytyczne-dla-rodzicow-w-norwegii-chodzi-o-dzieci-i-telefony-26637.html
https://www.nrk.no/nyheter/eide-i-tilfluktsrom-under-russiske-angrep-i-kyiv-1.17724867
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/skrev-ut-over-92000-fartsboter/artikkel/988680/
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/flere-bruker-mobilen-bak-rattet/artikkel/988691/
https://www.mojanorwegia.pl/aktualnosci/tak-zle-jeszcze-nie-bylo-to-pierwszy-taki-rok-w-norwegii-26629.html
https://www.lydenavnorge.no/p4/nyheter/42-personer-dode-i-boligbranner-i-fjor/artikkel/987885/

SERWIS: https://www.mojanorwegia.pl/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/

#norwegia #podsumowanie #zarobki
