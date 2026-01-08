Tak źle jeszcze nie było. To pierwszy taki rok w Norwegii

Na zdjęciu: wschód słońca nad Sande w Vestfold. Fot. Vilde Jagland, Meteorologisk institutt

Rok 2025 był najcieplejszym rokiem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w Norwegii. Średnia temperatura była o 1,5 stopnia wyższa od normy klimatycznej z lat 1991–2020. W porównaniu z okresem przedindustrialnym z lat 1871–1900 było to aż 2,8 stopnia więcej.

Norweski Instytut Meteorologiczny przeprowadził analizę atrybucyjną średniej temperatury rocznej w Norwegii. Badanie sprawdza, w jakim stopniu globalne ocieplenie związane z działalnością człowieka wpłynęło na warunki temperaturowe w kraju.



Według naukowców w 1900 roku osiągnięcie takich temperatur byłoby w wielu regionach niemal niemożliwe. Analiza opiera się na danych ze stacji pomiarowych działających co najmniej 100 lat oraz na globalnych modelach klimatycznych.

Niepokojące dane z Norwegii. Każdy miesiąc zbyt ciepły Wszystkie miesiące 2025 roku były cieplejsze od normy. Po raz pierwszy od rozpoczęcia pomiarów nie odnotowano ani jednego miesiąca poniżej średniej.



Najwyższe odchylenia wystąpiły w grudniu, kiedy temperatura była o 3,0 stopnia wyższa od normy, oraz w lipcu z odchyleniem 2,8 stopnia. Region Trøndelag zanotował najcieplejszy rok w historii pomiarów z odchyleniem 1,8 stopnia.

Temperatury w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor czerwony oznacza ekstremalne ciepło.Norweski Instytut Meteorologiczny

Gorąco i deszczowo jednocześnie Rok 2025 był również ósmym najbardziej wilgotnym rokiem od 1901 roku. W skali całego kraju suma opadów była o 10 proc. wyższa od normy.



Najwięcej deszczu spadło w Trøndelag i północnej Norwegii, gdzie wiele obszarów sklasyfikowano jako bardzo wilgotne lub ekstremalnie wilgotne. W południowej części kraju opady były głównie w normie, z lokalnymi wyjątkami.

Opady w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor granatowy oznacza ekstremalną wilgotność.Norweski Instytut Meteorologiczny

Z analiz wynika, że temperatury podobne do tych z 2025 roku mogą w przyszłości występować coraz częściej. W perspektywie połowy stulecia tak ciepłe lata mogą stać się typowe dla północnej Norwegii, a na południu przestaną być zjawiskiem rzadkim. Dane pokazują też, że warunki uznawane kiedyś za niemal niemożliwe stają się elementem obecnego klimatu kraju fiordów.