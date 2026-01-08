Tak źle jeszcze nie było. To pierwszy taki rok w Norwegii
08 stycznia 2026 10:19
Na zdjęciu: wschód słońca nad Sande w Vestfold. Fot. Vilde Jagland, Meteorologisk institutt
Według naukowców w 1900 roku osiągnięcie takich temperatur byłoby w wielu regionach niemal niemożliwe. Analiza opiera się na danych ze stacji pomiarowych działających co najmniej 100 lat oraz na globalnych modelach klimatycznych.
Niepokojące dane z Norwegii. Każdy miesiąc zbyt ciepły
Najwyższe odchylenia wystąpiły w grudniu, kiedy temperatura była o 3,0 stopnia wyższa od normy, oraz w lipcu z odchyleniem 2,8 stopnia. Region Trøndelag zanotował najcieplejszy rok w historii pomiarów z odchyleniem 1,8 stopnia.
Temperatury w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor czerwony oznacza ekstremalne ciepło.Norweski Instytut Meteorologiczny
Gorąco i deszczowo jednocześnie
Najwięcej deszczu spadło w Trøndelag i północnej Norwegii, gdzie wiele obszarów sklasyfikowano jako bardzo wilgotne lub ekstremalnie wilgotne. W południowej części kraju opady były głównie w normie, z lokalnymi wyjątkami.
Opady w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor granatowy oznacza ekstremalną wilgotność.Norweski Instytut Meteorologiczny
