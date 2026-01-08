Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Tak źle jeszcze nie było. To pierwszy taki rok w Norwegii

Redakcja

08 stycznia 2026 10:19

Kopiuj link
Tak źle jeszcze nie było. To pierwszy taki rok w Norwegii

Na zdjęciu: wschód słońca nad Sande w Vestfold. Fot. Vilde Jagland, Meteorologisk institutt

Rok 2025 był najcieplejszym rokiem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w Norwegii. Średnia temperatura była o 1,5 stopnia wyższa od normy klimatycznej z lat 1991–2020. W porównaniu z okresem przedindustrialnym z lat 1871–1900 było to aż 2,8 stopnia więcej.

Norweski Instytut Meteorologiczny przeprowadził analizę atrybucyjną średniej temperatury rocznej w Norwegii. Badanie sprawdza, w jakim stopniu globalne ocieplenie związane z działalnością człowieka wpłynęło na warunki temperaturowe w kraju.

Według naukowców w 1900 roku osiągnięcie takich temperatur byłoby w wielu regionach niemal niemożliwe. Analiza opiera się na danych ze stacji pomiarowych działających co najmniej 100 lat oraz na globalnych modelach klimatycznych.
Rekordowe dane z morza. 2025 rok przeszedł do historii

Niepokojące dane z Norwegii. Każdy miesiąc zbyt ciepły

Wszystkie miesiące 2025 roku były cieplejsze od normy. Po raz pierwszy od rozpoczęcia pomiarów nie odnotowano ani jednego miesiąca poniżej średniej.

Najwyższe odchylenia wystąpiły w grudniu, kiedy temperatura była o 3,0 stopnia wyższa od normy, oraz w lipcu z odchyleniem 2,8 stopnia. Region Trøndelag zanotował najcieplejszy rok w historii pomiarów z odchyleniem 1,8 stopnia.
Temperatury w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor czerwony oznacza ekstremalne ciepło.

Temperatury w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor czerwony oznacza ekstremalne ciepło.Norweski Instytut Meteorologiczny

Gorąco i deszczowo jednocześnie

Rok 2025 był również ósmym najbardziej wilgotnym rokiem od 1901 roku. W skali całego kraju suma opadów była o 10 proc. wyższa od normy.

Najwięcej deszczu spadło w Trøndelag i północnej Norwegii, gdzie wiele obszarów sklasyfikowano jako bardzo wilgotne lub ekstremalnie wilgotne. W południowej części kraju opady były głównie w normie, z lokalnymi wyjątkami.
Opady w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor granatowy oznacza ekstremalną wilgotność.

Opady w Norwegii. Porównanie ze średnią z lat 1991-2020. Kolor granatowy oznacza ekstremalną wilgotność.Norweski Instytut Meteorologiczny

Z analiz wynika, że temperatury podobne do tych z 2025 roku mogą w przyszłości występować coraz częściej. W perspektywie połowy stulecia tak ciepłe lata mogą stać się typowe dla północnej Norwegii, a na południu przestaną być zjawiskiem rzadkim. Dane pokazują też, że warunki uznawane kiedyś za niemal niemożliwe stają się elementem obecnego klimatu kraju fiordów.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Masaż Stillas utleie As Opony Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Zatrudnię kuriera kat. B - Oslo ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.