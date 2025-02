Rap o podatkach w Norwegii. "Podatki w Norwegii – Tu jest hajs do odzyskania!"

Rap o norweskich podatkach? Tak, dobrze czytasz! Wiele Polaków w Norwegii oddaje Skatteetaten więcej kasy, niż powinno – bo nie korzysta z przysługujących im ulg podatkowych.MultiNOR – partner Moja Norwegia – przygotował dla Was ten nietypowy materiał: hip-hopowy kawałek stworzony z pomocą AI (Suno). W końcu o ważnych sprawach można mówić na luzie Posłuchaj tego luźnego utworu i sprawdź, jakie ulgi podatkowe Ci przysługują. Nie zostawiaj w norweskim urzędzie skarbowym ani jednej korony więcej, niż musisz!MultiNOR pomoże Ci odzyskać to, co Ci się należy. Odwiedź MultiNOR, aby dowiedzieć się więcej: MultiNOR – ulgi i zwroty podatkuLinki:Strona główna: https://www.multinor.no/ Rozlicz podatek z Norwegii: https://www.multinor.no/uslugi/rozliczenia-i-korekty-podatkowe Darmowy kalkulator podatkowy: https://www.multinor.no/rozliczenie-podatku-w-norwegii by @jakonsky