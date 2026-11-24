24.11.2026 12:27
Зустрічаєте когось в Осло? Перш ніж виходити з дому, запитайте три літери
|Код
|Пункт призначення
|Як дістатися до потяга
|OSL
|Аеропорт Осло, Гардермуен
|В аеропорту дотримуйтесь вказівників до потягів. І Vy, і Flytoget курсують до Центрального вокзалу Осло.
|TRF
|Аеропорт TORP Саннефіорд
|Щоб дістатися до залізничної станції, сядьте на шатл біля термінала до станції Torp. Ще один варіант — автобус до Осло.
У Гардермуені перевірте назву перевізника на квитку
У Торпі вкажіть термінал у планувальнику маршруту
Подорожуєте цього тижня?
Читайте також
Найновіші статті
- Скільки алкоголю та сигарет можна привезти з Польщі на свята? Літр горілки, 100 сигарет, вищі штрафи з липня
- NAV платить раніше: пенсія та допомога по інвалідності 11 грудня, barnetrygd — 16 грудня. З чого не утримають податок
- Паспорт без поїздки до Осло. Запис на чергування в Бергені відкривається сьогодні о 16:00, в Олесунні — 1 грудня
- Вам змінили зміну в Норвегії. Коли вас мають попередити за 14 днів?
- Ваш перший день катання на лижах у Норвегії може початися біля стійки видачі
- Працювали в Литві та Норвегії. Куди звертатися щодо пенсії за віком?