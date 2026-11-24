24.11.2026 12:27
¿Vas a recoger a alguien en Oslo? Pide tres letras antes de salir de casa
|Código
|Destino
|Cómo llegar al tren
|OSL
|Aeropuerto de Oslo, Gardermoen
|Sigue las señales hacia los trenes dentro del aeropuerto. Tanto Vy como Flytoget llegan a la Estación Central de Oslo.
|TRF
|Aeropuerto TORP Sandefjord
|Para la conexión ferroviaria, toma la lanzadera fuera de la terminal hasta la estación de Torp. Un autocar a Oslo es otra opción.
En Gardermoen, comprueba el nombre en el billete de tren
En Torp, introduce la terminal en el planificador de viajes
¿Viajas esta semana?
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