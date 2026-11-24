24.11.2026 12:27
Vrei să iei pe cineva din Oslo? Cere trei litere înainte să pleci de acasă
|Cod
|Destinație
|Cum ajungi la tren
|OSL
|Aeroportul Oslo, Gardermoen
|Urmează indicatoarele spre trenuri din interiorul aeroportului. Atât Vy, cât și Flytoget circulă spre Gara Centrală din Oslo.
|TRF
|Aeroportul TORP Sandefjord
|Pentru conexiunea feroviară, ia autobuzul de transfer din fața terminalului până la stația Torp. Un autocar spre Oslo este o altă opțiune.
La Gardermoen, verifică numele de pe biletul de tren
La Torp, introduce terminalul în planificatorul de călătorii
Călătorești săptămâna aceasta?
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