24.11.2026 12:27
Skal du hente noen i Oslo? Spør etter tre bokstaver før du drar hjemmefra
|Kode
|Reisemål
|Slik kommer du til toget
|OSL
|Oslo lufthavn, Gardermoen
|Følg skiltene til tog inne på flyplassen. Både Vy og Flytoget kjører til Oslo sentralstasjon.
|TRF
|TORP Sandefjord lufthavn
|For togforbindelsen tar du shuttlebussen utenfor terminalen til Torp stasjon. Buss til Oslo er et annet alternativ.
På Gardermoen: Sjekk navnet på togbilletten
På Torp: Legg inn terminalen i reiseplanleggeren
Reiser du denne uken?
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