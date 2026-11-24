24.11.2026 12:27
Pasiimate ką nors Osle? Prieš išvykdami iš namų paprašykite trijų raidžių
|Kodas
|Kelionės tikslas
|Kaip pasiekti traukinį
|OSL
|Oslo lufthavn, Gardermoen
|Oro uoste sekite nuorodas į traukinius. Tiek „Vy“, tiek „Flytoget“ vyksta į Oslo centrinę stotį.
|TRF
|TORP Sandefjord lufthavn
|Norėdami pasiekti geležinkelį, už terminalo sėskite į maršrutinį autobusą iki Torpo stoties. Kita galimybė – autobusas į Oslą.
Gardermoene patikrinkite pavadinimą traukinio biliete
Torpe į kelionės planuoklį įveskite terminalą
Keliaujate šią savaitę?
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