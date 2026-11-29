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Дороги та залізничні лінії можуть закрити
Ускладнення можуть торкнутися як водіїв, так і людей, які їздять потягом. За даними Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), управління, відповідального за водні ресурси та енергетику, небезпечні ділянки доріг і залізничних ліній можуть бути закриті.
Мряка може замерзати на дорогах
Метеорологи радять водіям виїжджати раніше, мати відповідні шини та пристосовувати швидкість до умов. «У дорожньому русі варто бути обережними, оскільки місцями може бути слизько», сказав у розмові з VG черговий метеоролог Еспен Бісет Гранан.
Актуальну інформацію про закриті та обледенілі дороги дорожнє управління (Statens vegvesen) надає на сайті vegvesen.no/trafikk. Таку саму інформацію можна отримати телефоном за номером 22 07 30 00, обравши 3.
Перед повінню прочистіть стоки навколо будинку
Переставте автомобілі, кемпери та інші цінні речі з місць, які може затопити. Якщо ви зберігаєте цінні предмети в підвалі, перенесіть їх вище.
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Джерела: VG, Varsom / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Radio Haugaland, Varsom.no.
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