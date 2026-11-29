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Gali būti uždaryti keliai ir geležinkelio linijos
Sutrikimai gali paveikti tiek vairuotojus, tiek traukiniais vykstančius žmones. Pasak už vandens išteklius ir energetiką atsakingos institucijos „Norges vassdrags- og energidirektorat“ (NVE), gali būti uždaryti rizikos zonose esantys kelių ir geležinkelio linijų ruožai.
Šlapdriba gali užšalti keliuose
Meteorologai vairuotojams pataria išvykti anksčiau, turėti tinkamas padangas ir pritaikyti greitį prie sąlygų. „Verta būti atsargiems eisme, nes kai kur gali būti slidu“, – pokalbyje su VG sakė budintis meteorologas Espenas Bisethas Grananas.
Naujausią informaciją apie uždarytus ir apledėjusius kelius kelių administracija („Statens vegvesen“) skelbia svetainėje vegvesen.no/trafikk. Tą pačią informaciją galima gauti telefonu 22 07 30 00, pasirinkus 3.
Prieš potvynį atlaisvinkite nuotėkius aplink namą
Automobilius, kemperius ir kitus vertingus daiktus perkelkite iš vietų, kurios gali būti užlietos. Jei rūsyje laikote vertingus daiktus, perkelkite juos aukščiau.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
Šaltiniai: VG, Varsom / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Radio Haugaland, Varsom.no.
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