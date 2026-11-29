Avertizare galbenă de inundații în Vestlandet și Sørlandet. Precipitații abundente până miercuri dimineață
Drumurile și liniile feroviare pot fi închise
Perturbările îi pot afecta atât pe șoferi, cât și pe cei care călătoresc cu trenul. Potrivit Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), autoritatea responsabilă de apă și energie, sectoarele de drum și de cale ferată expuse riscului pot fi închise.
Burnița poate îngheța pe drumuri
Meteorologii îi sfătuiesc pe șoferi să plece mai devreme, să aibă anvelope adecvate și să adapteze viteza la condiții. „Este bine să fiți atenți în trafic, deoarece pe alocuri poate fi alunecos”, a declarat meteorologul de serviciu Espen Biseth Granan într-un interviu pentru VG.
Informații actualizate despre drumurile închise și înghețate sunt oferite de administrația drumurilor (Statens vegvesen) pe site-ul vegvesen.no/trafikk. Aceleași informații pot fi obținute telefonic la numărul 22 07 30 00, alegând opțiunea 3.
Înainte de inundații, curățați sistemele de drenaj din jurul casei
Mutați mașinile, rulotele și alte bunuri de valoare din locurile care ar putea fi inundate. Dacă păstrați obiecte de valoare în subsol, mutați-le mai sus.
Text realizat cu ajutorul AI, pe baza surselor indicate în articol.
Surse: VG, Varsom / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Radio Haugaland, Varsom.no.
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