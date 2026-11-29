Gult farevarsel om flom på Vestlandet og Sørlandet. Store nedbørsmengder fram til onsdag morgen
Veier og jernbanelinjer kan bli stengt
Både bilister og togpendlere kan bli rammet av utfordringer. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etaten med ansvar for vann og energi, kan utsatte veistrekninger og jernbanelinjer bli stengt.
Yr kan fryse på veiene
Meteorologene råder bilister til å dra tidligere, ha riktige dekk og tilpasse farten etter forholdene. «Det er lurt å være forsiktig i trafikken, for det kan være glatt lokalt», sa vakthavende meteorolog Espen Biseth Granan til VG.
Oppdatert informasjon om stengte og isete veier publiseres av Statens vegvesen på vegvesen.no/trafikk. Den samme informasjonen kan fås på telefonnummer 22 07 30 00 ved å velge 3.
Rens avløpene rundt huset før flommen
Flytt biler, campingvogner og andre verdifulle eiendeler bort fra steder som kan bli oversvømt. Hvis du oppbevarer verdifulle gjenstander i kjelleren, bør du flytte dem høyere opp.
Teksten er utarbeidet med bruk av KI på grunnlag av kildene oppgitt i artikkelen.
Kilder: VG, Varsom / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Radio Haugaland, Varsom.no.
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