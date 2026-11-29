Alerta amarilla por inundaciones en Vestlandet y Sørlandet. Fuertes lluvias hasta el miércoles por la mañana
Las carreteras y líneas ferroviarias podrían cerrarse
Las dificultades pueden afectar tanto a los conductores como a las personas que viajan en tren. Según Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), la autoridad responsable del agua y la energía, los tramos de carreteras y líneas ferroviarias en riesgo podrían cerrarse.
La llovizna puede congelarse en las carreteras
Los meteorólogos aconsejan a los conductores salir con antelación, contar con neumáticos adecuados y adaptar la velocidad a las condiciones. «Conviene tener cuidado en el tráfico, porque localmente puede haber hielo», dijo al diario VG el meteorólogo de guardia Espen Biseth Granan.
La administración de carreteras (Statens vegvesen) ofrece información actualizada sobre carreteras cerradas y heladas en vegvesen.no/trafikk. La misma información puede obtenerse por teléfono en el número 22 07 30 00, marcando el 3.
Antes de una inundación, despeja los desagües alrededor de la casa
Mueve los coches, caravanas y otros objetos de valor de los lugares que podrían inundarse. Si guardas objetos valiosos en el sótano, súbelos a un lugar más alto.
Texto elaborado con ayuda de IA a partir de las fuentes citadas en el artículo.
Fuentes: VG, Varsom / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Radio Haugaland, Varsom.no.
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