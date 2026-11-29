Żółte ostrzeżenie przed powodzią na Vestlandet i Sørlandet. Duże opady do środy rano
Drogi i linie kolejowe mogą zostać zamknięte
Utrudnienia mogą dotyczyć zarówno kierowców, jak i osób dojeżdżających pociągiem. Według Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), urzędu odpowiedzialnego za wody i energetykę, zagrożone odcinki dróg i linii kolejowych mogą zostać zamknięte.
Mżawka może zamarzać na drogach
Meteorolodzy radzą kierowcom wyjechać wcześniej, mieć odpowiednie opony i dostosować prędkość do warunków. „Dobrze jest uważać w ruchu drogowym, bo lokalnie może być ślisko”, mówił w rozmowie z VG dyżurny meteorolog Espen Biseth Granan.
Aktualne informacje o zamkniętych i oblodzonych drogach podaje zarząd dróg (Statens vegvesen) na stronie vegvesen.no/trafikk. Te same informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 22 07 30 00, wybierając 3.
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Przed powodzią udrożnij odpływy wokół domu
Samochody, przyczepy kempingowe i inne cenne rzeczy przestaw z miejsc, które może zalać. Jeśli trzymasz wartościowe przedmioty w piwnicy, przenieś je wyżej.
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
Źródła: VG, Varsom / Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Radio Haugaland, Varsom.no.
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