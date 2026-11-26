З понеділка, 30 листопада, норвезька держава почне надсилати повідомлення людям, зареєстрованим у церквах та інших релігійних або світоглядних спільнотах. SMS або електронний лист отримає кожен, кому до кінця 2026 року виповниться 15 років і хто є у списку членів. У ньому не буде ані посилання, ані назви спільноти. Повне повідомлення можна прочитати після входу до Altinn.