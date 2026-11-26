26.11.2026 11:00
З понеділка SMS від держави про членство в церкві. Це не шахрайство: у повідомленні немає посилання
Що буде в повідомленні
Що ще відомо:
- у SMS та електронному листі не буде жодних посилань,
- у них не буде назви спільноти, оскільки це чутливі дані,
- повне повідомлення чекає в Altinn, куди входять через BankID або інший електронний документ, що посвідчує особу,
- розсилання відбувається партіями, тому багато людей отримають SMS пізніше ніж 30 листопада, але ще до свят.
Якщо в повідомленні є посилання, це не той SMS. Найбезпечніше самостійно зайти до Altinn, ввівши в браузері адресу altinn.no.
Хто отримає SMS
Це також стосується католиків. Станом на 1 січня 2026 року Католицька церква в Норвегії мала 170 983 членів, заявлених для отримання дотацій, як повідомляє статистичне управління SSB. За цією статистикою це найбільша християнська спільнота поза Норвезькою церквою.
Як перевірити, де ви зареєстровані
- через Altinn — у повідомленні є прямий перехід до даних про членство в реєстрі Brønnøysundregistrene,
- безпосередньо в реєстрі — на сторінці person.brreg.no після входу треба вибрати «Tros- og livssynssamfunn»; чекати на SMS не потрібно,
- без BankID — треба зателефонувати до Brønnøysundregistrene за номером 75 00 75 00, і установа надішле лист на адресу з реєстру населення; телефоном ці дані не повідомляють.
Інформацію про дитину віком до 15 років може запитати один із батьків — також телефоном. Лист надходить на адресу дитини.
Реєстр відображає стан на початок року. Той, хто вступив або вийшов зі спільноти у 2026 році, побачить зміну лише навесні 2027 року — за даними міністерства, на межі квітня і травня. Католики можуть перевірити своє членство в церковному реєстрі на сторінці medlem.katolsk.no/sjekk, увійшовши через BankID.
Штаб-квартира установи Brønnøysundregistrene, яка веде реєстр і надсилає повідомлення.Фото: Mahlum, Wikimedia Commons, суспільне надбання
Навіщо державі ці списки
Щороку до 1 березня спільноти надсилають до реєстру списки з персональними номерами своїх членів. Установа порівнює їх із реєстром населення, реєстром Норвезької церкви та списками інших спільнот.
Стало відомо про кілька випадків, коли люди дізнавалися, що є членами спільноти, хоча не знали про це. Понад 200 осіб подали скарги до держави, а понад 1000 осіб звернулися до газети VG щодо 180 спільнот, як повідомляє Aftenposten. Розсилання повідомлень відповідає рішенню Стортингу від 6 жовтня 2026 року. Уряд також перевіряє, чи слід посилити правила та контроль над спільнотами.
Люди мають самі вирішувати, членами якої спільноти вони хочуть бути, а за помилково зареєстроване членство дотації не буде.
Як вийти зі спільноти або повідомити про помилку
- вихід зі спільноти — достатньо письмово повідомити спільноту; Statsforvalteren нагадує, що спільнота повинна прийняти це одразу,
- Католицька церква — особа віком від 15 років може вийти зі спільноти через BankID на сторінці medlem.katolsk.no/sjekk; без BankID треба надіслати бланк до парафії або відділу членства, достатньо скану; дитину до 15 років виключають батьки за окремим бланком, який підписують обоє (опис на katolsk.no),
- реєстрація без згоди — потрібно зв’язатися зі спільнотою; також можна подати скаргу до Statsforvalteren, вказавши назву та організаційний номер спільноти. Тоді держава може вимагати від неї повернення дотації.
До досягнення 15 років рішення про членство дитини ухвалюють особи, які мають батьківські права, зазвичай батьки. Молодь віком 15–17 років вирішує самостійно.
У реєстрі враховується стан на 1 січня. Той, хто хоче щось змінити до наступного року, має зробити це до кінця грудня. Після виходу зі спільноти Католицька церква надсилає підтвердження та інформацію про наслідки, доступну також польською мовою.
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