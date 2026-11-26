26 listopada 2026 11:00
Od poniedziałku SMS od państwa o członkostwie w kościele. To nie oszustwo, w wiadomości nie ma linku
Co będzie w wiadomości
Co jeszcze wiadomo:
- w SMS-ie i e-mailu nie będzie żadnych linków,
- nie będzie w nich nazwy wspólnoty, bo to dane wrażliwe,
- pełna wiadomość czeka w Altinn, gdzie loguje się przez BankID albo inny elektroniczny dowód tożsamości,
- wysyłka idzie partiami, więc wiele osób dostanie SMS później niż 30 listopada, ale jeszcze przed świętami.
Jeśli w wiadomości jest link, to nie jest ten SMS. Do Altinn najbezpieczniej wejść samemu, wpisując w przeglądarce adres altinn.no.
Kto dostanie SMS
Dotyczy to także katolików. Kościół katolicki miał 1 stycznia 2026 roku w Norwegii 170 983 członków zgłoszonych do dotacji, podaje urząd statystyczny SSB. W tej statystyce to największa wspólnota chrześcijańska poza Kościołem Norweskim.
Jak sprawdzić, gdzie jesteś zapisany
- przez Altinn – w wiadomości jest bezpośrednie przejście do danych o członkostwie w rejestrze Brønnøysundregistrene,
- prosto w rejestrze – na stronie person.brreg.no po zalogowaniu wybiera się „Tros- og livssynssamfunn”; nie trzeba czekać na SMS,
- bez BankID – dzwoni się do Brønnøysundregistrene pod numer 75 00 75 00, a urząd wysyła list na adres z rejestru ludności; przez telefon tych danych nie podaje.
O dane dziecka do 15 lat pyta rodzic, też telefonicznie. List przychodzi na adres dziecka.
Rejestr pokazuje stan z początku roku. Kto zapisał się albo wypisał w 2026 roku, zobaczy zmianę dopiero wiosną 2027 roku, według ministerstwa na przełomie kwietnia i maja. Katolicy mogą sprawdzić swoje członkostwo w rejestrze Kościoła na stronie medlem.katolsk.no/sjekk, logując się przez BankID.
Siedziba urzędu Brønnøysundregistrene, który prowadzi rejestr i wysyła wiadomości.Fot. Mahlum, Wikimedia Commons, domena publiczna
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Po co państwu te listy
Wspólnoty co roku do 1 marca wysyłają do rejestru listy z numerami personalnymi członków. Urząd porównuje je z rejestrem ludności, rejestrem Kościoła Norweskiego i listami innych wspólnot.
Wyszło na jaw kilka spraw, w których ludzie dowiadywali się, że są członkami wspólnoty, choć o tym nie wiedzieli. Ponad 200 osób złożyło skargi do państwa, a ponad 1000 osób zgłosiło się do dziennika VG w sprawie 180 wspólnot, podaje Aftenposten. Wysyłka wiadomości jest zgodna z decyzją Stortingu z 6 października 2026 roku. Rząd sprawdza też, czy zaostrzyć przepisy i kontrolę nad wspólnotami.
Ludzie mają sami decydować, gdzie chcą być członkami, a za błędnie zarejestrowane członkostwa dotacji nie będzie.
Jak się wypisać albo zgłosić błąd
- wypisanie – wystarczy pisemna informacja do wspólnoty; Statsforvalteren przypomina, że wspólnota musi ją przyjąć od razu,
- Kościół katolicki – osoba od 15 lat wypisuje się z BankID na stronie medlem.katolsk.no/sjekk; bez BankID wysyła formularz do parafii albo do biura członkowskiego, wystarczy skan; dziecko do 15 lat wypisują rodzice na osobnym formularzu, który podpisują oboje (opis na katolsk.no),
- zapis bez zgody – trzeba skontaktować się ze wspólnotą; można też złożyć skargę do Statsforvalteren, podając nazwę i numer organizacyjny wspólnoty. Państwo może wtedy zażądać od niej zwrotu dotacji.
Do 15. roku życia o członkostwie dziecka decydują osoby, które mają władzę rodzicielską, zwykle rodzice. Młodzież w wieku 15–17 lat decyduje sama.
W rejestrze liczy się stan na 1 stycznia. Kto chce coś zmienić przed kolejnym rokiem, powinien to zrobić do końca grudnia. Kościół katolicki po wypisaniu wysyła zaświadczenie i informację o skutkach, dostępną także po polsku.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz