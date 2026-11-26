Od poniedziałku 30 listopada norweskie państwo zacznie wysyłać wiadomości do osób zapisanych do kościołów i innych wspólnot wyznaniowych lub światopoglądowych. SMS albo e-mail dostanie każdy, kto do końca 2026 roku skończy 15 lat i jest na liście członków. Nie będzie w nim linku ani nazwy wspólnoty. Pełną wiadomość przeczytasz po zalogowaniu do Altinn.