26.11.2026 11:00
De luni, SMS de la stat despre apartenența la o biserică. Nu este o fraudă, mesajul nu conține link
Ce va conține mesajul
Ce se mai știe:
- în SMS și e-mail nu vor exista linkuri,
- acestea nu vor conține numele comunității, deoarece sunt date sensibile,
- mesajul complet este disponibil în Altinn, unde vă autentificați prin BankID sau alt document electronic de identitate,
- trimiterea are loc în etape, astfel încât multe persoane vor primi SMS-ul mai târziu de 30 noiembrie, dar încă înainte de sărbători.
Dacă mesajul conține un link, nu este acel SMS. Cel mai sigur este să accesați Altinn direct, introducând în browser adresa altinn.no.
Cine va primi SMS-ul
Acest lucru îi privește și pe catolici. Biserica Catolică avea la 1 ianuarie 2026, în Norvegia, 170 983 de membri declarați pentru subvenție, potrivit biroului de statistică SSB. În această statistică, este cea mai mare comunitate creștină din afara Bisericii Norvegiei.
Cum verifici unde ești înscris
- prin Altinn – în mesaj există acces direct la datele privind apartenența din registrul Brønnøysundregistrene,
- direct în registru – pe pagina person.brreg.no, după autentificare, se selectează „Tros- og livssynssamfunn”; nu trebuie să aștepți SMS-ul,
- fără BankID – sunați la Brønnøysundregistrene, la numărul 75 00 75 00, iar instituția trimite o scrisoare la adresa din registrul populației; aceste date nu sunt comunicate telefonic.
Pentru datele unui copil sub 15 ani, părintele trebuie să întrebe tot telefonic. Scrisoarea ajunge la adresa copilului.
Registrul arată situația de la începutul anului. Cine s-a înscris sau s-a retras în 2026 va vedea modificarea abia în primăvara anului 2027, potrivit ministerului, la trecerea dintre aprilie și mai. Catolicii își pot verifica apartenența în registrul Bisericii, pe pagina medlem.katolsk.no/sjekk, autentificându-se prin BankID.
Sediul instituției Brønnøysundregistrene, care administrează registrul și trimite mesajele.Foto: Mahlum, Wikimedia Commons, domeniul public
De ce are statul nevoie de aceste liste
În fiecare an, până la 1 martie, comunitățile trimit registrului liste cu numerele personale ale membrilor. Instituția le compară cu registrul populației, registrul Bisericii Norvegiei și listele altor comunități.
Au ieșit la iveală mai multe cazuri în care oamenii au aflat că sunt membri ai unei comunități, deși nu știau acest lucru. Peste 200 de persoane au depus plângeri la stat, iar peste 1 000 de persoane au contactat ziarul VG în legătură cu 180 de comunități, relatează Aftenposten. Trimiterea mesajelor este în conformitate cu decizia Stortingului din 6 octombrie 2026. Guvernul verifică și dacă trebuie înăsprite reglementările și controlul asupra comunităților.
Oamenii trebuie să decidă singuri unde vor să fie membri, iar pentru apartenențele înregistrate eronat nu se va acorda subvenție.
Cum te retragi sau raportezi o eroare
- retragerea – este suficientă o informare în scris către comunitate; Statsforvalteren reamintește că aceasta trebuie acceptată imediat de comunitate,
- Biserica Catolică – o persoană de la 15 ani se retrage folosind BankID, pe pagina medlem.katolsk.no/sjekk; fără BankID, trimite un formular parohiei sau biroului de membri, fiind suficientă o scanare; copilul sub 15 ani este retras de părinți printr-un formular separat, pe care îl semnează amândoi (informații pe katolsk.no),
- înscriere fără consimțământ – trebuie contactată comunitatea; se poate depune și o plângere la Statsforvalteren, indicând denumirea și numărul de organizație al comunității. Statul poate solicita atunci restituirea subvenției de către aceasta.
Până la vârsta de 15 ani, persoanele care au autoritate părintească, de obicei părinții, decid asupra apartenenței copilului. Tinerii cu vârsta între 15 și 17 ani decid singuri.
În registru contează situația de la 1 ianuarie. Cine dorește să schimbe ceva înainte de anul următor ar trebui să facă acest lucru până la sfârșitul lui decembrie. După retragere, Biserica Catolică trimite o confirmare și informații despre consecințe, disponibile și în poloneză.
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