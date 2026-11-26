26.11.2026 11:00
Fra mandag: SMS fra staten om medlemskap i trossamfunn. Det er ikke svindel – meldingen inneholder ingen lenke
Dette vil stå i meldingen
Dette vet vi også:
- SMS-en og e-posten vil ikke inneholde noen lenker,
- de vil ikke oppgi navnet på trossamfunnet, fordi dette er sensitive opplysninger,
- hele meldingen ligger i Altinn, der du logger inn med BankID eller en annen elektronisk ID,
- meldingene sendes ut i puljer, så mange vil få SMS-en senere enn 30. november, men før jul.
Hvis meldingen inneholder en lenke, er det ikke denne SMS-en. Den tryggeste måten å gå inn på Altinn på er å skrive inn adressen altinn.no selv i nettleseren.
Hvem får SMS
Dette gjelder også katolikker. Den katolske kirken hadde 1. januar 2026 170 983 medlemmer i Norge som var meldt inn for tilskudd, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). I denne statistikken er det det største kristne trossamfunnet utenfor Den norske kirke.
Slik sjekker du hvor du er registrert
- via Altinn – meldingen inneholder en direkte tilgang til opplysninger om medlemskap i Brønnøysundregistrenes register,
- direkte i registeret – på person.brreg.no velger du «Tros- og livssynssamfunn» etter innlogging; du trenger ikke vente på SMS-en,
- uten BankID – ring Brønnøysundregistrene på 75 00 75 00, så sender etaten et brev til adressen i Folkeregisteret; slike opplysninger gis ikke over telefon.
For opplysninger om barn under 15 år kan en forelder også ringe. Brevet sendes til barnets adresse.
Registeret viser status ved starten av året. Den som meldte seg inn eller ut i 2026, vil først se endringen våren 2027, ifølge departementet rundt april–mai. Katolikker kan sjekke medlemskapet sitt i Kirkens register på medlem.katolsk.no/sjekk ved å logge inn med BankID.
Hovedkontoret til Brønnøysundregistrene, som fører registeret og sender meldingene.Foto: Mahlum, Wikimedia Commons, offentlig eie
Hvorfor staten trenger disse listene
Hvert år innen 1. mars sender trossamfunnene lister med medlemmenes fødselsnumre til registeret. Etaten sammenligner dem med Folkeregisteret, registeret til Den norske kirke og listene fra andre trossamfunn.
Flere saker har kommet fram der folk oppdaget at de var medlemmer av et trossamfunn uten å vite om det. Over 200 personer har klaget til staten, og over 1 000 personer har henvendt seg til VG om 180 trossamfunn, skriver Aftenposten. Utsendingen av meldingene følger et stortingsvedtak fra 6. oktober 2026. Regjeringen vurderer også om regelverket og kontrollen med trossamfunnene bør strammes inn.
Folk skal selv bestemme hvor de vil være medlemmer, og det vil ikke bli gitt tilskudd for feilregistrerte medlemskap.
Slik melder du deg ut eller rapporterer en feil
- utmelding – det er nok å sende skriftlig beskjed til trossamfunnet; Statsforvalteren minner om at trossamfunnet må godta den umiddelbart,
- Den katolske kirke – personer fra 15 år kan melde seg ut med BankID på medlem.katolsk.no/sjekk; uten BankID sender man et skjema til menigheten eller medlemskontoret, og en skannet kopi er nok; barn under 15 år meldes ut av foreldrene på et eget skjema som begge må signere (beskrivelse på katolsk.no),
- innmelding uten samtykke – du må kontakte trossamfunnet; du kan også klage til Statsforvalteren og oppgi trossamfunnets navn og organisasjonsnummer. Staten kan da kreve at trossamfunnet betaler tilbake tilskuddet.
Fram til barnet fyller 15 år, er det de som har foreldreansvaret, vanligvis foreldrene, som bestemmer over barnets medlemskap. Ungdom mellom 15 og 17 år bestemmer selv.
I registeret er det status per 1. januar som gjelder. Den som vil endre noe før neste år, bør gjøre det innen utgangen av desember. Den katolske kirke sender etter utmelding en bekreftelse og informasjon om konsekvensene, også tilgjengelig på polsk.
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