26.11.2026 11:00
Nuo pirmadienio – valstybės SMS žinutė apie narystę religinėje bendruomenėje. Tai ne sukčiavimas – žinutėje nėra nuorodos
Kas bus pranešime
Kas dar žinoma:
- SMS žinutėje ir el. laiške nebus jokių nuorodų,
- juose nebus bendruomenės pavadinimo, nes tai yra jautrūs duomenys,
- visas pranešimas laukia „Altinn“ sistemoje, prie kurios prisijungiama per „BankID“ arba kitą elektroninį asmens tapatybės patvirtinimo būdą,
- žinutės siunčiamos etapais, todėl daug žmonių SMS gaus vėliau nei lapkričio 30 d., tačiau dar prieš šventes.
Jeigu pranešime yra nuoroda, tai nėra ši SMS žinutė. Saugiausia į „Altinn“ patekti savarankiškai, naršyklėje įvedus adresą altinn.no.
Kas gaus SMS žinutę
Tai taip pat taikoma katalikams. 2026 m. sausio 1 d. Katalikų Bažnyčia Norvegijoje turėjo 170 983 narius, deklaruotus subsidijai gauti, skelbia Statistikos tarnyba SSB. Šioje statistikoje tai didžiausia krikščionių bendruomenė už Norvegijos Bažnyčios ribų.
Kaip patikrinti, kur esate įregistruotas
- per „Altinn“ – pranešime yra tiesioginė prieiga prie narystės duomenų „Brønnøysundregistrene“ registre,
- tiesiogiai registre – svetainėje person.brreg.no, prisijungus reikia pasirinkti „Tros- og livssynssamfunn“; SMS žinutės laukti nereikia,
- be „BankID“ – reikia paskambinti į „Brønnøysundregistrene“ numeriu 75 00 75 00, o įstaiga išsiųs laišką gyventojų registre nurodytu adresu; telefonu šių duomenų ji neteikia.
Dėl jaunesnio nei 15 metų vaiko duomenų gali teirautis vienas iš tėvų – taip pat telefonu. Laiškas siunčiamas vaiko adresu.
Registre nurodoma metų pradžios situacija. Asmuo, kuris įstojo arba išstojo 2026 m., pakeitimą matys tik 2027 m. pavasarį – ministerijos duomenimis, balandžio ir gegužės sandūroje. Katalikai savo narystę Bažnyčios registre gali patikrinti svetainėje medlem.katolsk.no/sjekk, prisijungę per „BankID“.
„Brønnøysundregistrene“ įstaigos, kuri tvarko registrą ir siunčia pranešimus, būstinė.Nuotr. Mahlum, „Wikimedia Commons“, viešasis domenas
Kam valstybei reikalingi šie sąrašai
Kiekvienais metais iki kovo 1 d. bendruomenės registrui pateikia narių asmens kodų sąrašus. Įstaiga juos lygina su gyventojų registru, Norvegijos Bažnyčios registru ir kitų bendruomenių sąrašais.
Paaiškėjo keletas atvejų, kai žmonės sužinojo esantys bendruomenės nariai, nors apie tai nežinojo. Daugiau nei 200 asmenų pateikė skundus valstybei, o daugiau nei 1000 žmonių kreipėsi į laikraštį VG dėl 180 bendruomenių, praneša „Aftenposten“. Pranešimų siuntimas vyksta vadovaujantis 2026 m. spalio 6 d. Stortingo sprendimu. Vyriausybė taip pat nagrinėja, ar reikėtų sugriežtinti bendruomenėms taikomas taisykles ir kontrolę.
Žmonės turi patys spręsti, kurių bendruomenių nariais nori būti, o už klaidingai įregistruotas narystes dotacijos nebus mokamos.
Kaip išstoti arba pranešti apie klaidą
- išstojimas – pakanka raštu informuoti bendruomenę; „Statsforvalteren“ primena, kad bendruomenė privalo tai priimti nedelsdama,
- Katalikų Bažnyčia – asmuo nuo 15 metų gali išstoti naudodamasis „BankID“ svetainėje medlem.katolsk.no/sjekk; neturint „BankID“, formą reikia nusiųsti parapijai arba narystės biurui, pakanka nuskenuotos kopijos; vaiką iki 15 metų išregistruoja tėvai, naudodami atskirą formą, kurią turi pasirašyti abu tėvai (aprašymas katolsk.no svetainėje),
- įrašymas be sutikimo – reikia susisiekti su bendruomene; taip pat galima pateikti skundą „Statsforvalteren“, nurodant bendruomenės pavadinimą ir organizacijos numerį. Tuomet valstybė gali pareikalauti, kad ji grąžintų dotaciją.
Iki vaikui sukanka 15 metų, dėl jo narystės sprendžia tėvų valdžią turintys asmenys, paprastai tėvai. 15–17 metų jaunuoliai sprendžia patys.
Registre svarbi situacija sausio 1 d. Kas nori ką nors pakeisti iki kitų metų, turėtų tai padaryti iki gruodžio pabaigos. Katalikų Bažnyčia po išstojimo siunčia pažymą ir informaciją apie pasekmes, kuri taip pat pateikiama lenkų kalba.
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