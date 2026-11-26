26.11.2026 11:00
Desde el lunes, SMS del Estado sobre la afiliación a una iglesia. No es una estafa: el mensaje no contiene enlace
Qué contendrá el mensaje
Qué más se sabe:
- en el SMS y el correo electrónico no habrá ningún enlace,
- no incluirán el nombre de la comunidad, porque se trata de datos sensibles,
- el mensaje completo estará disponible en Altinn, donde se inicia sesión mediante BankID u otra identificación electrónica,
- los mensajes se envían por tandas, por lo que muchas personas recibirán el SMS después del 30 de noviembre, pero antes de Navidad.
Si el mensaje contiene un enlace, no es este SMS. La forma más segura de acceder a Altinn es hacerlo por cuenta propia, escribiendo altinn.no en el navegador.
Quién recibirá el SMS
Esto también afecta a los católicos. La Iglesia católica tenía el 1 de enero de 2026 en Noruega 170 983 miembros registrados para recibir subvenciones, según la oficina de estadística SSB. En esta estadística, es la mayor comunidad cristiana fuera de la Iglesia de Noruega.
Cómo comprobar dónde estás inscrito
- a través de Altinn: en el mensaje hay acceso directo a los datos sobre la afiliación en el registro de Brønnøysundregistrene,
- directamente en el registro: en la página person.brreg.no, tras iniciar sesión, se selecciona «Tros- og livssynssamfunn»; no es necesario esperar al SMS,
- sin BankID: hay que llamar a Brønnøysundregistrene al número 75 00 75 00, y la oficina envía una carta a la dirección que figura en el registro de población; estos datos no se facilitan por teléfono.
Los datos de un menor de 15 años los solicita uno de los progenitores, también por teléfono. La carta llega a la dirección del menor.
El registro muestra la situación al inicio del año. Quien se haya inscrito o dado de baja en 2026 verá el cambio solo en la primavera de 2027, según el ministerio entre finales de abril y principios de mayo. Los católicos pueden comprobar su afiliación en el registro de la Iglesia en la página medlem.katolsk.no/sjekk, iniciando sesión con BankID.
Sede de la oficina Brønnøysundregistrene, que gestiona el registro y envía los mensajes.Foto: Mahlum, Wikimedia Commons, dominio público
Para qué necesita el Estado estas listas
Cada año, antes del 1 de marzo, las comunidades envían al registro listas con los números personales de sus miembros. La oficina las compara con el registro de población, el registro de la Iglesia de Noruega y las listas de otras comunidades.
Han salido a la luz varios casos en los que personas descubrieron que eran miembros de una comunidad sin saberlo. Más de 200 personas presentaron quejas ante el Estado, y más de 1000 personas contactaron con el diario VG en relación con 180 comunidades, informa Aftenposten. El envío de mensajes cumple una decisión del Storting del 6 de octubre de 2026. El Gobierno también estudia endurecer las normas y el control de las comunidades.
Las personas deben decidir por sí mismas dónde quieren ser miembros, y no habrá subvenciones por afiliaciones registradas erróneamente.
Cómo darse de baja o comunicar un error
- baja: basta con comunicarlo por escrito a la comunidad; Statsforvalteren recuerda que la comunidad debe aceptarla de inmediato,
- Iglesia católica: una persona de 15 años o más puede darse de baja con BankID en medlem.katolsk.no/sjekk; sin BankID, debe enviar un formulario a la parroquia o a la oficina de miembros; basta con un escaneo. Los menores de 15 años son dados de baja por sus progenitores mediante un formulario aparte, que deben firmar ambos (explicación en katolsk.no),
- inscripción sin consentimiento: hay que ponerse en contacto con la comunidad; también se puede presentar una queja ante Statsforvalteren, indicando el nombre y el número de organización de la comunidad. El Estado puede entonces exigirle que devuelva la subvención.
Hasta los 15 años, deciden sobre la afiliación del menor las personas que tienen la patria potestad, normalmente los progenitores. Los jóvenes de entre 15 y 17 años deciden por sí mismos.
En el registro cuenta la situación a 1 de enero. Quien quiera cambiar algo antes del siguiente año debe hacerlo antes de que termine diciembre. Tras la baja, la Iglesia católica envía un certificado e información sobre las consecuencias, disponible también en polaco.
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