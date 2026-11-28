З 2027 року — ширше визначення нещасного випадку на виробництві. Воно не охопить попередні випадки
Подія не обов’язково має бути неочікуваною
Як пояснює консалтингова компанія Crawford Consulting, з визначення зникає вимога, щоб подія була «неочікуваною» (uventet).
Нещасним випадком на виробництві також вважатиметься конкретна, обмежена в часі подія, яка спричиняє фізичне або психічне навантаження. Водночас навантаження має бути пов’язане з ризиком, що виникає через роботу або робоче місце та не є цілком незначним.
Раптова подія під час роботи також враховується
Важливим є день нещасного випадку: якщо він стався до 1 січня 2027 року, нове визначення не застосовується.
Уряд прагне запровадити новий перелік до літа
Перелік визначає, чи визнається захворювання професійним і чи дає воно право на компенсацію за виробничу травму або професійне захворювання (yrkesskadeerstatning).
Міністерка пояснює затримку потребами комісії, яка готує перелік. «Важливо, щоб він був правильним, тому ми даємо комісії час, потрібний їй для надання нам слушних рекомендацій», — заявила в пресрелізі К’єрсті Стенсенг, міністерка праці та інтеграції.
Можлива компенсація за захворювання поза переліком
Коли міністерство підготує перелік, NAV і страхові компанії ще мають адаптувати до нього свої системи, перш ніж він почне діяти.
Текст підготовлено з використанням ШІ на основі джерел, наведених у статті.
Джерела: FriFagbevegelse, Stortinget, Crawford & Company (Crawford Consulting).
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