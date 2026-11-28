Під час тренувань із манекеном визнання події нещасним випадком на виробництві не вимагатиме, щоб вона була неочікуваною.

Під час тренувань із манекеном визнання події нещасним випадком на виробництві не вимагатиме, щоб вона була неочікуваною. Зображення згенероване штучним інтелектом

Розширене визначення нещасного випадку на виробництві (arbeidsulykke) має набути чинності з 1 січня 2027 року. Воно не охоплюватиме травми або захворювання після нещасних випадків, що сталися до набуття чинності змінами. За даними міністерства, на яке посилається сервіс FriFagbevegelse, зміна має особливе значення для працівників сфери охорони здоров’я та догляду, а також професій із частими тренуваннями й навчаннями.

Подія не обов’язково має бути неочікуваною Термін зміни визначення не перенесли, хоча уряд щойно повідомив про затримку роботи над новим переліком професійних захворювань. Саму зміну Стортинг, тобто норвезький парламент, ухвалив 12 червня 2026 року. Поправка до Закону про державне соціальне страхування (folketrygdloven) розширює визначення нещасного випадку на виробництві та уточнює, як розподіляється тягар доказування.



Як пояснює консалтингова компанія Crawford Consulting, з визначення зникає вимога, щоб подія була «неочікуваною» (uventet).



Нещасним випадком на виробництві також вважатиметься конкретна, обмежена в часі подія, яка спричиняє фізичне або психічне навантаження. Водночас навантаження має бути пов’язане з ризиком, що виникає через роботу або робоче місце та не є цілком незначним.

Раптова подія під час роботи також враховується Нове формулювання положень і надалі охоплює класичний нещасний випадок. Нещасним випадком на виробництві визнається раптова зовнішня подія, впливу якої застрахована особа зазнала під час роботи.



Важливим є день нещасного випадку: якщо він стався до 1 січня 2027 року, нове визначення не застосовується.

Уряд прагне запровадити новий перелік до літа Раніше уряд обіцяв, що новий перелік професійних захворювань (yrkessykdomslisten) буде готовий до 1 січня 2027 року, але цього терміну не дотримається. Нова мета — щоб перелік набув чинності до літа 2027 року.



Перелік визначає, чи визнається захворювання професійним і чи дає воно право на компенсацію за виробничу травму або професійне захворювання (yrkesskadeerstatning).



Міністерка пояснює затримку потребами комісії, яка готує перелік. «Важливо, щоб він був правильним, тому ми даємо комісії час, потрібний їй для надання нам слушних рекомендацій», — заявила в пресрелізі К’єрсті Стенсенг, міністерка праці та інтеграції.