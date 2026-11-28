În cazul exercițiilor cu manechinul, recunoașterea unui accident de muncă nu va necesita ca evenimentul să fie neprevăzut. Imagine generată cu inteligență artificială

Definiția extinsă a accidentului de muncă (arbeidsulykke) urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Nu va include leziunile sau bolile apărute în urma accidentelor produse înainte de intrarea în vigoare a modificării. Potrivit ministerului, citat de serviciul FriFagbevegelse, schimbarea este deosebit de importantă pentru angajații din sănătate și îngrijire, precum și pentru profesiile cu antrenamente și exerciții frecvente.

Evenimentul nu trebuie să fie neprevăzut Data modificării definiției nu s-a schimbat, deși guvernul a anunțat tocmai o întârziere a lucrărilor la noua listă a bolilor profesionale. Modificarea propriu-zisă a fost adoptată de Storting, parlamentul norvegian, la 12 iunie 2026. Amendamentul la Legea asigurărilor sociale (folketrygdloven) extinde definiția accidentului de muncă și precizează modul în care se repartizează sarcina probei.



După cum explică firma de consultanță Crawford Consulting, din definiție dispare cerința ca evenimentul să fie „neprevăzut” (uventet).



Va fi considerat accident de muncă și un eveniment concret, limitat în timp, care provoacă o solicitare fizică sau psihică. Solicitarea trebuie să rezulte dintr-un risc legat de muncă sau de locul de muncă, care nu este cu totul neglijabil.

Este luat în calcul și un eveniment brusc în timpul muncii Noua formulare a reglementărilor continuă să includă accidentul clasic. Este considerat accident de muncă un eveniment extern brusc la care persoana asigurată a fost expusă în timpul muncii.



Contează data accidentului: dacă acesta a avut loc înainte de 1 ianuarie 2027, noua definiție nu se aplică.

Guvernul vizează o nouă listă înainte de vară Guvernul promisese anterior că noua listă a bolilor profesionale (yrkessykdomslisten) va fi gata până la 1 ianuarie 2027, însă nu va respecta acest termen. Noul obiectiv este ca lista să intre în vigoare înainte de vara anului 2027.



Lista stabilește dacă o boală este recunoscută drept profesională și dacă dă dreptul la despăgubiri pentru accidentare sau boală profesională (yrkesskadeerstatning).



Ministrul explică întârzierea prin nevoile comisiei care pregătește lista. „Este important să fie corectă, de aceea oferim comisiei timpul de care are nevoie pentru a ne da sfaturi bune”, spune Kjersti Stenseng, ministra muncii și integrării, într-un comunicat de presă.