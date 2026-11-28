Din 2027, o definiție mai largă a accidentului de muncă. Nu va acoperi accidentele anterioare
Evenimentul nu trebuie să fie neprevăzut
După cum explică firma de consultanță Crawford Consulting, din definiție dispare cerința ca evenimentul să fie „neprevăzut” (uventet).
Va fi considerat accident de muncă și un eveniment concret, limitat în timp, care provoacă o solicitare fizică sau psihică. Solicitarea trebuie să rezulte dintr-un risc legat de muncă sau de locul de muncă, care nu este cu totul neglijabil.
Este luat în calcul și un eveniment brusc în timpul muncii
Contează data accidentului: dacă acesta a avut loc înainte de 1 ianuarie 2027, noua definiție nu se aplică.
Guvernul vizează o nouă listă înainte de vară
Lista stabilește dacă o boală este recunoscută drept profesională și dacă dă dreptul la despăgubiri pentru accidentare sau boală profesională (yrkesskadeerstatning).
Ministrul explică întârzierea prin nevoile comisiei care pregătește lista. „Este important să fie corectă, de aceea oferim comisiei timpul de care are nevoie pentru a ne da sfaturi bune”, spune Kjersti Stenseng, ministra muncii și integrării, într-un comunicat de presă.
Posibile despăgubiri pentru o boală care nu figurează pe listă
După ce ministerul va pregăti lista, NAV și companiile de asigurări trebuie să își adapteze sistemele la aceasta înainte ca ea să intre în vigoare.
Text realizat cu ajutorul AI, pe baza surselor menționate în articol.
Surse: FriFagbevegelse, Stortinget, Crawford & Company (Crawford Consulting).
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