A partir de 2027, definición más amplia de accidente laboral. No incluirá accidentes anteriores
El suceso no tiene que ser inesperado
Como explica la empresa de consultoría Crawford Consulting, de la definición desaparece el requisito de que el suceso sea «inesperado» (uventet).
También se considerará accidente laboral un suceso concreto y limitado en el tiempo que cause una carga física o psicológica. Dicha carga debe derivarse de un riesgo relacionado con el trabajo o el lugar de trabajo que no sea completamente insignificante.
También cuenta un suceso repentino durante el trabajo
Lo determinante es la fecha del accidente: si ocurrió antes del 1 de enero de 2027, la nueva definición no se aplicará.
El Gobierno apunta a una nueva lista antes del verano
La lista determina si una enfermedad se reconoce como profesional y si da derecho a una indemnización por lesión o enfermedad profesional (yrkesskadeerstatning).
La ministra explica el retraso por las necesidades de la comisión que prepara la lista. «Es importante que sea correcta, por eso damos a la comisión el tiempo que necesita para darnos buenos consejos», afirma Kjersti Stenseng, ministra de Trabajo e Integración, en un comunicado de prensa.
Posible indemnización por una enfermedad no incluida en la lista
Cuando el ministerio prepare la lista, NAV y las compañías de seguros todavía deberán adaptar sus sistemas a ella antes de que entre en vigor.
Texto elaborado con ayuda de IA a partir de las fuentes citadas en el artículo.
Fuentes: FriFagbevegelse, Stortinget, Crawford & Company (Crawford Consulting).
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