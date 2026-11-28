La definición ampliada de accidente laboral (arbeidsulykke) entrará en vigor el 1 de enero de 2027. No incluirá lesiones ni enfermedades posteriores a accidentes ocurridos antes de la entrada en vigor del cambio. Según el ministerio, citado por el servicio FriFagbevegelse, el cambio es especialmente importante para los trabajadores de la salud y los cuidados, así como para profesiones con entrenamientos y ejercicios frecuentes.

El suceso no tiene que ser inesperado La fecha del cambio en la definición no se ha aplazado, aunque el Gobierno acaba de informar de un retraso en los trabajos sobre una nueva lista de enfermedades profesionales. El propio cambio fue aprobado por el Storting, el Parlamento noruego, el 12 de junio de 2026. La modificación de la Ley del Seguro Nacional (folketrygdloven) amplía la definición de accidente laboral y precisa cómo se distribuye la carga de la prueba.



Como explica la empresa de consultoría Crawford Consulting, de la definición desaparece el requisito de que el suceso sea «inesperado» (uventet).



También se considerará accidente laboral un suceso concreto y limitado en el tiempo que cause una carga física o psicológica. Dicha carga debe derivarse de un riesgo relacionado con el trabajo o el lugar de trabajo que no sea completamente insignificante.

También cuenta un suceso repentino durante el trabajo La nueva redacción de las normas sigue incluyendo el accidente clásico. Se considera accidente laboral un suceso externo repentino al que la persona asegurada estuvo expuesta durante el trabajo.



Lo determinante es la fecha del accidente: si ocurrió antes del 1 de enero de 2027, la nueva definición no se aplicará.

El Gobierno apunta a una nueva lista antes del verano El Gobierno había prometido anteriormente que la nueva lista de enfermedades profesionales (yrkessykdomslisten) estaría lista para el 1 de enero de 2027, pero no cumplirá ese plazo. El nuevo objetivo es que la lista entre en vigor antes del verano de 2027.



La lista determina si una enfermedad se reconoce como profesional y si da derecho a una indemnización por lesión o enfermedad profesional (yrkesskadeerstatning).



La ministra explica el retraso por las necesidades de la comisión que prepara la lista. «Es importante que sea correcta, por eso damos a la comisión el tiempo que necesita para darnos buenos consejos», afirma Kjersti Stenseng, ministra de Trabajo e Integración, en un comunicado de prensa.