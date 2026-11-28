Nuo 2027 m. platesnė nelaimingo atsitikimo darbe apibrėžtis. Ji neapims ankstesnių nelaimingų atsitikimų
Įvykis neprivalo būti netikėtas
Kaip aiškina konsultacijų bendrovė „Crawford Consulting“, iš apibrėžties išnyksta reikalavimas, kad įvykis būtų „netikėtas“ (uventet).
Nelaimingu atsitikimu darbe taip pat turės būti pripažįstamas konkretus, ribotos trukmės įvykis, sukeliantis fizinį ar psichologinį krūvį. Šis krūvis turi kilti dėl su darbu ar darbo vieta susijusios rizikos, kuri nėra visiškai menka.
Taip pat įskaičiuojamas staigus įvykis darbo metu
Svarbi nelaimingo atsitikimo diena: jei jis įvyko iki 2027 m. sausio 1 d., nauja apibrėžtis netaikoma.
Vyriausybė siekia parengti naują sąrašą iki vasaros
Sąrašas lemia, ar liga pripažįstama profesine ir ar suteikia teisę į kompensaciją dėl profesinės traumos ar ligos (yrkesskadeerstatning).
Ministrė vėlavimą aiškina komisijos, rengiančios sąrašą, poreikiais. „Svarbu, kad jis būtų tinkamas, todėl suteikiame komisijai laiko, kurio jai reikia, kad pateiktų mums gerų patarimų“, pranešime spaudai sako darbo ir integracijos ministrė Kjersti Stenseng.
Galima kompensacija ir už į sąrašą neįtrauktą ligą
Ministerijai parengus sąrašą, NAV ir draudimo bendrovės dar turės pritaikyti savo sistemas, kad jis galėtų įsigalioti.
Tekstas parengtas naudojant DI, remiantis straipsnyje nurodytais šaltiniais.
Šaltiniai: FriFagbevegelse, Stortinget, Crawford & Company (Crawford Consulting).
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