Ved øvelser med dukke vil det ikke være et krav at hendelsen var uventet for at den skal regnes som en arbeidsulykke.

Ved øvelser med dukke vil det ikke være et krav at hendelsen var uventet for at den skal regnes som en arbeidsulykke. Bilde generert med kunstig intelligens

Den utvidede definisjonen av arbeidsulykke skal gjelde fra 1. januar 2027. Den vil ikke omfatte skader eller sykdommer etter ulykker som inntraff før endringen trer i kraft. Ifølge departementet, som nettstedet FriFagbevegelse viser til, har endringen særlig betydning for ansatte i helse- og omsorgssektoren samt yrker med hyppig trening og øvelser.

Hendelsen trenger ikke å være uventet Tidspunktet for definisjonsendringen er ikke blitt utsatt, selv om regjeringen nettopp har varslet forsinkelse i arbeidet med den nye listen over yrkessykdommer. Stortinget vedtok selve endringen 12. juni 2026. Endringen i folketrygdloven utvider definisjonen av arbeidsulykke og presiserer hvordan bevisbyrden fordeles.



Som rådgivningsselskapet Crawford Consulting forklarer, fjernes kravet om at hendelsen må være «uventet» (uventet) fra definisjonen.



En arbeidsulykke skal også kunne være en konkret, tidsavgrenset hendelse som medfører fysisk eller psykisk belastning. Belastningen må skyldes en risiko knyttet til arbeidet eller arbeidsplassen, og den kan ikke være helt bagatellmessig.

En plutselig hendelse under arbeid teller også Den nye ordlyden i reglene omfatter fortsatt den klassiske ulykken. En arbeidsulykke er en plutselig ytre hendelse som den forsikrede ble utsatt for under arbeid.



Det er datoen for ulykken som gjelder: Dersom den skjedde før 1. januar 2027, får den nye definisjonen ikke anvendelse.

Regjeringen sikter mot en ny liste før sommeren Regjeringen hadde tidligere lovet at den nye listen over yrkessykdommer (yrkessykdomslisten) skulle være klar 1. januar 2027, men vil ikke rekke denne fristen. Det nye målet er at listen skal tre i kraft før sommeren 2027.



Listen avgjør om en sykdom anerkjennes som yrkessykdom og om den gir rett til erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom (yrkesskadeerstatning).



Ministeren forklarer forsinkelsen med behovene til utvalget som utarbeider listen. «Det er viktig at den blir riktig, og derfor gir vi utvalget den tiden det trenger for å gi oss gode råd», sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding.