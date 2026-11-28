Fra 2027 blir definisjonen av arbeidsulykke utvidet. Den vil ikke omfatte tidligere ulykker
Hendelsen trenger ikke å være uventet
Som rådgivningsselskapet Crawford Consulting forklarer, fjernes kravet om at hendelsen må være «uventet» (uventet) fra definisjonen.
En arbeidsulykke skal også kunne være en konkret, tidsavgrenset hendelse som medfører fysisk eller psykisk belastning. Belastningen må skyldes en risiko knyttet til arbeidet eller arbeidsplassen, og den kan ikke være helt bagatellmessig.
En plutselig hendelse under arbeid teller også
Det er datoen for ulykken som gjelder: Dersom den skjedde før 1. januar 2027, får den nye definisjonen ikke anvendelse.
Regjeringen sikter mot en ny liste før sommeren
Listen avgjør om en sykdom anerkjennes som yrkessykdom og om den gir rett til erstatning for yrkesskade eller yrkessykdom (yrkesskadeerstatning).
Ministeren forklarer forsinkelsen med behovene til utvalget som utarbeider listen. «Det er viktig at den blir riktig, og derfor gir vi utvalget den tiden det trenger for å gi oss gode råd», sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng i en pressemelding.
Mulig erstatning for sykdom som ikke står på listen
Når departementet har utarbeidet listen, må NAV og forsikringsselskapene fortsatt tilpasse systemene sine før den kan tre i kraft.
Teksten er utarbeidet ved hjelp av KI på grunnlag av kildene oppgitt i artikkelen.
Kilder: FriFagbevegelse, Stortinget, Crawford & Company (Crawford Consulting).
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