Od 2027 roku szersza definicja wypadku przy pracy. Nie obejmie wcześniejszych wypadków
Zdarzenie nie musi być nieoczekiwane
Jak wyjaśnia firma doradcza Crawford Consulting, z definicji znika wymóg, żeby zdarzenie było „nieoczekiwane” (uventet).
Za wypadek przy pracy ma być uznawane także konkretne, ograniczone w czasie zdarzenie, które powoduje obciążenie fizyczne albo psychiczne. Obciążenie musi przy tym wynikać z ryzyka związanego z pracą albo miejscem pracy, które nie jest całkiem błahe.
Nagłe zdarzenie podczas pracy też się liczy
Liczy się dzień wypadku: jeśli doszło do niego przed 1 stycznia 2027 r., nowa definicja nie ma zastosowania.
Rząd celuje w nową listę przed latem
Lista rozstrzyga, czy choroba jest uznawana za zawodową i czy daje prawo do odszkodowania z tytułu urazu lub choroby zawodowej (yrkesskadeerstatning).
Minister tłumaczy opóźnienie potrzebami komisji, która przygotowuje listę. „Ważne jest, żeby była właściwa, dlatego dajemy komisji czas, którego potrzebuje, żeby udzielić nam dobrych rad”, mówi Kjersti Stenseng, minister pracy i integracji, w komunikacie prasowym.
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Możliwe odszkodowanie za chorobę spoza listy
Gdy ministerstwo przygotuje listę, NAV i firmy ubezpieczeniowe muszą jeszcze dostosować do niej swoje systemy, zanim zacznie obowiązywać.
Tekst przygotowany przy użyciu AI na podstawie źródeł podanych w artykule.
Źródła: FriFagbevegelse, Stortinget, Crawford & Company (Crawford Consulting).
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