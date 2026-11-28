Przy ćwiczeniach z manekinem uznanie wypadku przy pracy nie będzie wymagało, by zdarzenie było nieoczekiwane.

Przy ćwiczeniach z manekinem uznanie wypadku przy pracy nie będzie wymagało, by zdarzenie było nieoczekiwane. Zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Rozszerzona definicja wypadku przy pracy (arbeidsulykke) ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Nie obejmie urazów ani chorób po wypadkach, do których doszło przed wejściem zmiany w życie. Według ministerstwa, na które powołuje się serwis FriFagbevegelse, zmiana ma szczególne znaczenie dla pracowników ochrony zdrowia i opieki oraz zawodów z częstymi treningami i ćwiczeniami.

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Zdarzenie nie musi być nieoczekiwane Termin zmiany definicji się nie przesunął, choć rząd poinformował właśnie o opóźnieniu prac nad nową listą chorób zawodowych. Samą zmianę Storting, czyli norweski parlament, przyjął 12 czerwca 2026 r. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych (folketrygdloven) rozszerza definicję wypadku przy pracy i doprecyzowuje, jak rozkłada się ciężar dowodu.



Jak wyjaśnia firma doradcza Crawford Consulting, z definicji znika wymóg, żeby zdarzenie było „nieoczekiwane” (uventet).



Za wypadek przy pracy ma być uznawane także konkretne, ograniczone w czasie zdarzenie, które powoduje obciążenie fizyczne albo psychiczne. Obciążenie musi przy tym wynikać z ryzyka związanego z pracą albo miejscem pracy, które nie jest całkiem błahe.

Nagłe zdarzenie podczas pracy też się liczy Nowe brzmienie przepisów nadal obejmuje klasyczny wypadek. Za wypadek przy pracy uznaje nagłe zdarzenie zewnętrzne, na które osoba ubezpieczona była narażona podczas pracy.



Liczy się dzień wypadku: jeśli doszło do niego przed 1 stycznia 2027 r., nowa definicja nie ma zastosowania.

Rząd celuje w nową listę przed latem Rząd wcześniej obiecywał, że nowa lista chorób zawodowych (yrkessykdomslisten) będzie gotowa na 1 stycznia 2027 r., ale tego terminu nie dotrzyma. Nowy cel to wejście listy w życie przed latem 2027 r.



Lista rozstrzyga, czy choroba jest uznawana za zawodową i czy daje prawo do odszkodowania z tytułu urazu lub choroby zawodowej (yrkesskadeerstatning).



Minister tłumaczy opóźnienie potrzebami komisji, która przygotowuje listę. „Ważne jest, żeby była właściwa, dlatego dajemy komisji czas, którego potrzebuje, żeby udzielić nam dobrych rad”, mówi Kjersti Stenseng, minister pracy i integracji, w komunikacie prasowym.