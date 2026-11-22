У понеділок, 30 листопада, у Швеції завершується тимчасове зниження податку на бензин і дизельне пальне. Від вівторка, 1 грудня, літр має подорожчати приблизно на 3 шведські крони. Галузь очікує черг і не виключає, що наприкінці листопада на деяких заправках може закінчитися пальне.

Підвищення відчують ті, хто заправляється у Стремстаді, Свінесунді чи Ер'янзі, а також ті, хто перед святами їде через Швецію до Польщі. Після підвищення заправлятися у Швеції все ще має бути дешевше, ніж у Норвегії, але різниця помітно зменшиться.

Чому пальне подорожчає Шведський парламент знизив податок у червні після стрибка цін, спричиненого війною в Ірані. Від 1 липня податок є нижчим на 2,40 крони за літр, а разом із ПДВ — на 3 крони. Зниження діє до 30 листопада.



У жовтні фінансовий комітет шведського парламенту відхилив пропозицію Шведських демократів, які хотіли продовжити його дію. Це вже друга така зміна цієї осені: перша пільга завершилася наприкінці вересня.

Скільки ви заплатите зараз і скільки — від 1 грудня бензин 95 у Стремстаді — сьогодні близько 14,50 NOK, від 1 грудня близько 17,30 NOK; у Норвегії — близько 23 NOK,

— сьогодні близько 14,50 NOK, від 1 грудня близько 17,30 NOK; у Норвегії — близько 23 NOK, дизельне пальне у Стремстаді — сьогодні близько 19,40 NOK, від 1 грудня близько 22,30 NOK; у Норвегії — близько 26 NOK.

За 50 літрів бензину у Стремстаді сьогодні ви платите приблизно на 425 NOK менше, ніж у Норвегії. Від 1 грудня це буде приблизно на 280 NOK менше. Для дизельного пального різниця зменшиться приблизно з 325 до 185 NOK.



Це наш розрахунок. Він передбачає, що все підвищення податку буде включене в ціну, а інших змін не буде. Він не враховує витрати на дорогу. Ми перерахували за курсом Norges Bank від 20 листопада. Норвезька ціна — це типова ціна за останню добу за даними



«Думаю, що після 1 грудня тут усе ще буде дешевше, ніж у Норвегії» — сказала порталу E24 Жасмін Олссон, яка керує заправкою Circle K у Стремстаді. У неділю, 22 листопада, на заправці St1 у Стремстаді бензин 95 коштував 15,14 шведської крони, а дизельне пальне — 20,34. Це ціни, повідомлені водіями на сайті bensinpriser.nu. Після перерахунку на норвезькі крони виходить:За 50 літрів бензину у Стремстаді сьогодні ви платите приблизно на, ніж у Норвегії. Від 1 грудня це буде приблизно на. Для дизельного пального різниця зменшиться приблизно з 325 до 185 NOK.Це наш розрахунок. Він передбачає, що все підвищення податку буде включене в ціну, а інших змін не буде. Він не враховує витрати на дорогу. Ми перерахували за курсом Norges Bank від 20 листопада. Норвезька ціна — це типова ціна за останню добу за даними DrivstoffAppen (неділя, 18:00): половина заправок була дешевшою, а половина — дорожчою.— сказала порталу E24 Жасмін Олссон, яка керує заправкою Circle K у Стремстаді.

На яких заправках може закінчитися пальне Drivkraft Sverige, організація, до якої, зокрема, входять Circle K, OKQ8 і St1, очікує великого напливу клієнтів в останні дні листопада. Якщо всі чекатимуть до кінця, на окремих заправках може закінчитися пальне — найімовірніше, у сільській місцевості, де до наступної заправки далеко. На великих паливних базах дефіциту немає.

Кількість автоцистерн обмежена, тому доставка пального з баз на заправки може трохи затягнутися.~Анна Тернер, керівниця Drivkraft Sverige, для агентства TT

Тернер радить заправитися завчасно.



Шведське енергетичне управління (Energimyndigheten) повідомляє, що нормування пального наразі не буде. Відомство визнає, що на окремих заправках можуть виникнути короткочасні перебої, і просить водіїв бути розсудливими.

Міст у Свінесунді на норвезько-шведському кордоні. Ілюстративне фото.Фото: stock.adobe.com, стандартна ліцензія

Скільки пального можна ввезти до Норвегії у звичайному паливному баку автомобіля, якщо його об’єм менший за 600 літрів ,

, додатково в каністрі, дозволеній для пального, — до 10 літрів на автомобіль. Норвезька митна служба (Tolletaten) дозволяє в’їжджати з пальним, придбаним за кордоном: