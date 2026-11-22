22.11.2026 19:01
З 1 грудня літр пального у Швеції подорожчає на 3 крони. Галузь попереджає про порожні заправки
Чому пальне подорожчає
У жовтні фінансовий комітет шведського парламенту відхилив пропозицію Шведських демократів, які хотіли продовжити його дію. Це вже друга така зміна цієї осені: перша пільга завершилася наприкінці вересня.
Скільки ви заплатите зараз і скільки — від 1 грудня
- бензин 95 у Стремстаді — сьогодні близько 14,50 NOK, від 1 грудня близько 17,30 NOK; у Норвегії — близько 23 NOK,
- дизельне пальне у Стремстаді — сьогодні близько 19,40 NOK, від 1 грудня близько 22,30 NOK; у Норвегії — близько 26 NOK.
За 50 літрів бензину у Стремстаді сьогодні ви платите приблизно на 425 NOK менше, ніж у Норвегії. Від 1 грудня це буде приблизно на 280 NOK менше. Для дизельного пального різниця зменшиться приблизно з 325 до 185 NOK.
Це наш розрахунок. Він передбачає, що все підвищення податку буде включене в ціну, а інших змін не буде. Він не враховує витрати на дорогу. Ми перерахували за курсом Norges Bank від 20 листопада. Норвезька ціна — це типова ціна за останню добу за даними DrivstoffAppen (неділя, 18:00): половина заправок була дешевшою, а половина — дорожчою.
«Думаю, що після 1 грудня тут усе ще буде дешевше, ніж у Норвегії» — сказала порталу E24 Жасмін Олссон, яка керує заправкою Circle K у Стремстаді.
На яких заправках може закінчитися пальне
Кількість автоцистерн обмежена, тому доставка пального з баз на заправки може трохи затягнутися.
Шведське енергетичне управління (Energimyndigheten) повідомляє, що нормування пального наразі не буде. Відомство визнає, що на окремих заправках можуть виникнути короткочасні перебої, і просить водіїв бути розсудливими.
Міст у Свінесунді на норвезько-шведському кордоні. Ілюстративне фото.Фото: stock.adobe.com, стандартна ліцензія
Скільки пального можна ввезти до Норвегії
- у звичайному паливному баку автомобіля, якщо його об’єм менший за 600 літрів,
- додатково в каністрі, дозволеній для пального, — до 10 літрів на автомобіль.
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У Норвегії податки на пальне на 2027 рік є частиною бюджетних переговорів, які в неділю ввечері ще тривали.
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