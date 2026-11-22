22.11.2026 19:01
A partir del 1 de diciembre, un litro de combustible en Suecia costará 3 coronas más. El sector advierte de estaciones vacías
Por qué subirá el precio del combustible
En octubre, la comisión de Finanzas del Parlamento sueco rechazó una propuesta de los Demócratas de Suecia, que querían prolongarla. Es el segundo cambio de este tipo este otoño: la primera bonificación expiró a finales de septiembre.
Cuánto pagarás ahora y cuánto a partir del 1 de diciembre
- gasolina 95 en Strömstad: hoy, unos 14,50 NOK; a partir del 1 de diciembre, unos 17,30 NOK; en Noruega, unos 23 NOK,
- diésel en Strömstad: hoy, unos 19,40 NOK; a partir del 1 de diciembre, unos 22,30 NOK; en Noruega, unos 26 NOK.
Por 50 litros de gasolina en Strömstad, hoy pagas unos 425 NOK menos que en Noruega. A partir del 1 de diciembre serán unos 280 NOK menos. En el caso del diésel, la diferencia bajará de unos 325 a 185 NOK.
Este es nuestro cálculo. Parte de que toda la subida del impuesto se trasladará al precio y de que, por lo demás, nada cambiará. No incluye el coste del desplazamiento. Hicimos la conversión según el tipo de cambio del Norges Bank del 20 de noviembre. El precio noruego es el precio habitual de las últimas 24 horas según DrivstoffAppen (domingo, 18:00): la mitad de las estaciones eran más baratas y la otra mitad, más caras.
«Creo que después del 1 de diciembre seguirá siendo más barato aquí que en Noruega», declaró al portal E24 Jasmin Olsson, directora de la estación Circle K de Strömstad.
En qué estaciones podría faltar combustible
Hay un número limitado de camiones cisterna, por lo que llevar combustible desde los depósitos hasta las estaciones puede tardar un poco.
La Agencia Sueca de la Energía (Energimyndigheten) informa de que, por ahora, no habrá racionamiento. Reconoce que pueden producirse interrupciones breves en estaciones concretas y pide a los conductores que actúen con sensatez.
Puente de Svinesund, en la frontera entre Noruega y Suecia. Foto ilustrativa.Foto: stock.adobe.com, licencia estándar
Cuánto combustible puedes llevar a Noruega
- en el depósito normal del coche, si tiene menos de 600 litros,
- además, en un bidón homologado para combustible, hasta 10 litros por vehículo.
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En Noruega, los impuestos sobre los combustibles para 2027 forman parte de las negociaciones presupuestarias, que el domingo por la noche todavía continuaban.
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