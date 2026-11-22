A partir del 1 de diciembre, un litro de combustible en Suecia será unos 3 coronas suecas más caro. Foto ilustrativa.

A partir del 1 de diciembre, un litro de combustible en Suecia será unos 3 coronas suecas más caro. Foto ilustrativa. stock.adobe.com/standardowa

El lunes 30 de noviembre termina en Suecia la reducción temporal del impuesto sobre la gasolina y el diésel. A partir del martes 1 de diciembre, el litro será aproximadamente 3 coronas suecas más caro. El sector espera colas y no descarta que a finales de noviembre algunas estaciones se queden sin combustible.

La subida afectará a quienes reposten en Strömstad, Svinesund o Årjäng, así como a quienes viajen antes de las fiestas a Polonia atravesando Suecia. Tras el aumento, repostar en Suecia debería seguir siendo más barato que en Noruega, pero la diferencia se reducirá claramente.

Por qué subirá el precio del combustible El Parlamento sueco redujo el impuesto en junio, tras el aumento de los precios provocado por la guerra en Irán. Desde el 1 de julio, el impuesto es 2,40 coronas menor por litro y, junto con el IVA, 3 coronas. La reducción estará vigente hasta el 30 de noviembre.



En octubre, la comisión de Finanzas del Parlamento sueco rechazó una propuesta de los Demócratas de Suecia, que querían prolongarla. Es el segundo cambio de este tipo este otoño: la primera bonificación expiró a finales de septiembre.

Cuánto pagarás ahora y cuánto a partir del 1 de diciembre gasolina 95 en Strömstad : hoy, unos 14,50 NOK; a partir del 1 de diciembre, unos 17,30 NOK; en Noruega, unos 23 NOK,

: hoy, unos 14,50 NOK; a partir del 1 de diciembre, unos 17,30 NOK; en Noruega, unos 23 NOK, diésel en Strömstad: hoy, unos 19,40 NOK; a partir del 1 de diciembre, unos 22,30 NOK; en Noruega, unos 26 NOK.

Por 50 litros de gasolina en Strömstad, hoy pagas unos 425 NOK menos que en Noruega. A partir del 1 de diciembre serán unos 280 NOK menos. En el caso del diésel, la diferencia bajará de unos 325 a 185 NOK.



Este es nuestro cálculo. Parte de que toda la subida del impuesto se trasladará al precio y de que, por lo demás, nada cambiará. No incluye el coste del desplazamiento. Hicimos la conversión según el tipo de cambio del Norges Bank del 20 de noviembre. El precio noruego es el precio habitual de las últimas 24 horas según



«Creo que después del 1 de diciembre seguirá siendo más barato aquí que en Noruega» , declaró al portal E24 Jasmin Olsson, directora de la estación Circle K de Strömstad. El domingo 22 de noviembre, en la estación St1 de Strömstad, la gasolina 95 costaba 15,14 coronas suecas y el diésel, 20,34. Son precios comunicados por conductores en el servicio bensinpriser.nu. Convertidos a coronas noruegas, dan como resultado:Por 50 litros de gasolina en Strömstad, hoy pagas unosque en Noruega. A partir del 1 de diciembre serán unos. En el caso del diésel, la diferencia bajará de unos 325 a 185 NOK.Este es nuestro cálculo. Parte de que toda la subida del impuesto se trasladará al precio y de que, por lo demás, nada cambiará. No incluye el coste del desplazamiento. Hicimos la conversión según el tipo de cambio del Norges Bank del 20 de noviembre. El precio noruego es el precio habitual de las últimas 24 horas según DrivstoffAppen (domingo, 18:00): la mitad de las estaciones eran más baratas y la otra mitad, más caras., declaró al portal E24 Jasmin Olsson, directora de la estación Circle K de Strömstad.

En qué estaciones podría faltar combustible Drivkraft Sverige, una organización que agrupa, entre otras, a Circle K, OKQ8 y St1, espera mucha afluencia durante los últimos días de noviembre. Si todos esperan hasta el final, algunas estaciones podrían quedarse sin combustible, probablemente en zonas rurales, donde la siguiente estación está lejos. No falta combustible en los grandes depósitos.

Hay un número limitado de camiones cisterna, por lo que llevar combustible desde los depósitos hasta las estaciones puede tardar un poco.~Anna Törner, directora de Drivkraft Sverige, para la agencia TT

Törner aconseja repostar con suficiente antelación.



La Agencia Sueca de la Energía (Energimyndigheten) informa de que, por ahora, no habrá racionamiento. Reconoce que pueden producirse interrupciones breves en estaciones concretas y pide a los conductores que actúen con sensatez.

Puente de Svinesund, en la frontera entre Noruega y Suecia. Foto ilustrativa.Foto: stock.adobe.com, licencia estándar

Cuánto combustible puedes llevar a Noruega en el depósito normal del coche, si tiene menos de 600 litros ,

, además, en un bidón homologado para combustible, hasta 10 litros por vehículo. La aduana noruega (Tolletaten) permite entrar con combustible comprado en el extranjero: