22 listopada 2026 19:01
Od 1 grudnia litr paliwa w Szwecji droższy o 3 korony. Branża ostrzega przed pustymi stacjami
Dlaczego paliwo podrożeje
W październiku komisja finansów szwedzkiego parlamentu odrzuciła wniosek Szwedzkich Demokratów, którzy chcieli ją przedłużyć. To druga taka zmiana tej jesieni: pierwsza ulga wygasła z końcem września.
Ile zapłacisz teraz, a ile od 1 grudnia
- benzyna 95 w Strömstad – dziś około 14,50 NOK, od 1 grudnia około 17,30 NOK; w Norwegii około 23 NOK,
- olej napędowy w Strömstad – dziś około 19,40 NOK, od 1 grudnia około 22,30 NOK; w Norwegii około 26 NOK.
Przy 50 litrach benzyny w Strömstad płacisz dziś około 425 NOK mniej niż w Norwegii. Od 1 grudnia będzie to około 280 NOK mniej. Przy oleju napędowym różnica spadnie z około 325 do 185 NOK.
To nasze wyliczenie. Zakłada, że cała podwyżka podatku trafi do ceny, a poza tym nic się nie zmieni. Nie obejmuje kosztu dojazdu. Przeliczyliśmy po kursie Norges Bank z 20 listopada. Cena norweska to typowa cena z ostatniej doby według DrivstoffAppen (niedziela, godz. 18): połowa stacji była tańsza, połowa droższa.
„Myślę, że po 1 grudnia nadal będzie tu taniej niż w Norwegii” – powiedziała portalowi E24 Jasmin Olsson, która kieruje stacją Circle K w Strömstad.
Na których stacjach może zabraknąć paliwa
Cystern jest określona liczba, więc dowiezienie paliwa z baz na stacje może trochę potrwać.
Szwedzki urząd do spraw energii (Energimyndigheten) podaje, że racjonowania na razie nie będzie. Przyznaje, że na pojedynczych stacjach mogą wystąpić krótkie przerwy, i prosi kierowców o rozsądek.
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Most w Svinesund na granicy norwesko-szwedzkiej. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. stock.adobe.com, licencja standardowa
Ile paliwa możesz przywieźć do Norwegii
- w zwykłym baku samochodu, jeśli bak ma mniej niż 600 litrów,
- dodatkowo w kanistrze dopuszczonym do paliwa, do 10 litrów na samochód.
Jedziesz do Polski przez Danię? Tam ma być odwrotnie
W Norwegii podatki od paliw na 2027 rok są częścią negocjacji budżetowych, które w niedzielę wieczorem jeszcze trwały.
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