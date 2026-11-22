Od 1 grudnia litr paliwa w Szwecji ma być droższy o około 3 korony szwedzkie. Zdjęcie poglądowe.

Od 1 grudnia litr paliwa w Szwecji ma być droższy o około 3 korony szwedzkie. Zdjęcie poglądowe. stock.adobe.com/standardowa

W poniedziałek 30 listopada w Szwecji kończy się czasowa obniżka podatku na benzynę i olej napędowy. Od wtorku 1 grudnia litr ma zdrożeć o około 3 korony szwedzkie. Branża spodziewa się kolejek i nie wyklucza, że pod koniec listopada na części stacji zabraknie paliwa.

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Podwyżkę odczują ci, którzy tankują w Strömstad, Svinesund czy Årjäng, i ci, którzy przed świętami jadą przez Szwecję do Polski. Po podwyżce tankowanie w Szwecji nadal powinno być tańsze niż w Norwegii, ale różnica wyraźnie się zmniejszy.

Dlaczego paliwo podrożeje Szwedzki parlament obniżył podatek w czerwcu, po skoku cen wywołanym wojną w Iranie. Od 1 lipca podatek jest niższy o 2,40 korony na litrze, a razem z VAT o 3 korony. Obniżka obowiązuje do 30 listopada.



W październiku komisja finansów szwedzkiego parlamentu odrzuciła wniosek Szwedzkich Demokratów, którzy chcieli ją przedłużyć. To druga taka zmiana tej jesieni: pierwsza ulga wygasła z końcem września.

Ile zapłacisz teraz, a ile od 1 grudnia benzyna 95 w Strömstad – dziś około 14,50 NOK, od 1 grudnia około 17,30 NOK; w Norwegii około 23 NOK,

– dziś około 14,50 NOK, od 1 grudnia około 17,30 NOK; w Norwegii około 23 NOK, olej napędowy w Strömstad – dziś około 19,40 NOK, od 1 grudnia około 22,30 NOK; w Norwegii około 26 NOK.

Przy 50 litrach benzyny w Strömstad płacisz dziś około 425 NOK mniej niż w Norwegii. Od 1 grudnia będzie to około 280 NOK mniej. Przy oleju napędowym różnica spadnie z około 325 do 185 NOK.



To nasze wyliczenie. Zakłada, że cała podwyżka podatku trafi do ceny, a poza tym nic się nie zmieni. Nie obejmuje kosztu dojazdu. Przeliczyliśmy po kursie Norges Bank z 20 listopada. Cena norweska to typowa cena z ostatniej doby według



„Myślę, że po 1 grudnia nadal będzie tu taniej niż w Norwegii” – powiedziała portalowi E24 Jasmin Olsson, która kieruje stacją Circle K w Strömstad. W niedzielę 22 listopada na stacji St1 w Strömstad benzyna 95 kosztowała 15,14 korony szwedzkiej, a olej napędowy 20,34. To ceny zgłoszone przez kierowców w serwisie bensinpriser.nu. Po przeliczeniu na korony norweskie wychodzi:Przy 50 litrach benzyny w Strömstad płacisz dziś okołoniż w Norwegii. Od 1 grudnia będzie to około. Przy oleju napędowym różnica spadnie z około 325 do 185 NOK.To nasze wyliczenie. Zakłada, że cała podwyżka podatku trafi do ceny, a poza tym nic się nie zmieni. Nie obejmuje kosztu dojazdu. Przeliczyliśmy po kursie Norges Bank z 20 listopada. Cena norweska to typowa cena z ostatniej doby według DrivstoffAppen (niedziela, godz. 18): połowa stacji była tańsza, połowa droższa.– powiedziała portalowi E24 Jasmin Olsson, która kieruje stacją Circle K w Strömstad.

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Na których stacjach może zabraknąć paliwa Drivkraft Sverige, organizacja zrzeszająca między innymi Circle K, OKQ8 i St1, spodziewa się dużego ruchu w ostatnich dniach listopada. Jeśli wszyscy zaczekają do końca, pojedyncze stacje mogą zostać bez paliwa, najpewniej na wsi, gdzie do następnej stacji jest daleko. W dużych bazach paliwa nie brakuje.

Cystern jest określona liczba, więc dowiezienie paliwa z baz na stacje może trochę potrwać.~Anna Törner, szefowa Drivkraft Sverige, dla agencji TT

Törner radzi, żeby zatankować odpowiednio wcześniej.



Szwedzki urząd do spraw energii (Energimyndigheten) podaje, że racjonowania na razie nie będzie. Przyznaje, że na pojedynczych stacjach mogą wystąpić krótkie przerwy, i prosi kierowców o rozsądek.

Most w Svinesund na granicy norwesko-szwedzkiej. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. stock.adobe.com, licencja standardowa

Ile paliwa możesz przywieźć do Norwegii w zwykłym baku samochodu, jeśli bak ma mniej niż 600 litrów ,

, dodatkowo w kanistrze dopuszczonym do paliwa, do 10 litrów na samochód. Norweski urząd celny (Tolletaten) pozwala wjechać z paliwem kupionym za granicą: