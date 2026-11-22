Mandag 30. november utløper den midlertidige avgiftsreduksjonen på bensin og diesel i Sverige. Fra tirsdag 1. desember skal literprisen øke med rundt 3 svenske kroner. Bransjen forventer køer og utelukker ikke at enkelte stasjoner går tomme for drivstoff mot slutten av november.

Prisøkningen vil merkes av dem som fyller drivstoff i Strömstad, Svinesund eller Årjäng, og av dem som kjører gjennom Sverige til Polen før jul. Etter økningen skal det fortsatt være billigere å fylle drivstoff i Sverige enn i Norge, men forskjellen blir betydelig mindre.

Hvorfor drivstoff blir dyrere Den svenske Riksdagen reduserte avgiften i juni, etter et prishopp utløst av krigen i Iran. Fra 1. juli har avgiften vært 2,40 kroner lavere per liter, og inkludert merverdiavgift 3 kroner. Reduksjonen gjelder til 30. november.



I oktober avviste finanskomiteen i den svenske Riksdagen et forslag fra Sverigedemokratene, som ønsket å forlenge ordningen. Dette er den andre endringen denne høsten: Den første lettelsen utløp ved utgangen av september.

Hvor mye du betaler nå, og hvor mye fra 1. desember 95-bensin i Strömstad – i dag rundt 14,50 NOK, fra 1. desember rundt 17,30 NOK; i Norge rundt 23 NOK,

– i dag rundt 14,50 NOK, fra 1. desember rundt 17,30 NOK; i Norge rundt 23 NOK, diesel i Strömstad – i dag rundt 19,40 NOK, fra 1. desember rundt 22,30 NOK; i Norge rundt 26 NOK.

Ved 50 liter bensin i Strömstad betaler du i dag rundt 425 NOK mindre enn i Norge. Fra 1. desember vil det være rundt 280 NOK mindre. For diesel faller forskjellen fra rundt 325 til 185 NOK.



Dette er vår beregning. Den forutsetter at hele avgiftsøkningen slår ut i prisen, og at ingenting annet endrer seg. Den inkluderer ikke kostnaden for reisen. Vi har regnet om etter Norges Banks valutakurs fra 20. november. Den norske prisen er en typisk pris fra det siste døgnet ifølge



«Jeg tror det fortsatt vil være billigere her enn i Norge etter 1. desember» , sa Jasmin Olsson, som leder Circle K-stasjonen i Strömstad, til E24. Søndag 22. november kostet 95-bensin 15,14 svenske kroner og diesel 20,34 svenske kroner på St1-stasjonen i Strömstad. Dette er priser rapportert av bilister på bensinpriser.nu. Omregnet til norske kroner blir det:Ved 50 liter bensin i Strömstad betaler du i dag rundtenn i Norge. Fra 1. desember vil det være rundt. For diesel faller forskjellen fra rundt 325 til 185 NOK.Dette er vår beregning. Den forutsetter at hele avgiftsøkningen slår ut i prisen, og at ingenting annet endrer seg. Den inkluderer ikke kostnaden for reisen. Vi har regnet om etter Norges Banks valutakurs fra 20. november. Den norske prisen er en typisk pris fra det siste døgnet ifølge DrivstoffAppen (søndag kl. 18): Halvparten av stasjonene var billigere, halvparten dyrere., sa Jasmin Olsson, som leder Circle K-stasjonen i Strömstad, til E24.

Hvilke stasjoner kan gå tomme for drivstoff Drivkraft Sverige, en organisasjon som blant annet samler Circle K, OKQ8 og St1, forventer stor trafikk de siste dagene i november. Hvis alle venter til slutten, kan enkelte stasjoner gå tomme for drivstoff, trolig på bygda, der det er langt til neste stasjon. Det er ingen mangel på drivstoff i de store drivstofflagrene.

Antallet tankbiler er begrenset, så det kan ta litt tid å frakte drivstoff fra lagrene til stasjonene.~Anna Törner, leder i Drivkraft Sverige, til nyhetsbyrået TT

Törner råder folk til å fylle drivstoff i god tid.



Den svenske energimyndigheten (Energimyndigheten) opplyser at det foreløpig ikke blir noen rasjonering. Den erkjenner at enkelte stasjoner kan oppleve korte avbrudd, og ber bilistene om å opptre fornuftig.

Broen ved Svinesund på den norsk-svenske grensen. Illustrasjonsfoto.Foto: stock.adobe.com, standardlisens

Hvor mye drivstoff kan du ta med til Norge i bilens ordinære tank, dersom tanken rommer under 600 liter ,

, i tillegg i en kanne godkjent for drivstoff, opptil 10 liter per bil. Det norske tollvesenet (Tolletaten) tillater innførsel av drivstoff kjøpt i utlandet: