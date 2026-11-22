22.11.2026 19:01
Fra 1. desember blir en liter drivstoff i Sverige 3 kroner dyrere. Bransjen advarer mot tomme stasjoner
Hvorfor drivstoff blir dyrere
I oktober avviste finanskomiteen i den svenske Riksdagen et forslag fra Sverigedemokratene, som ønsket å forlenge ordningen. Dette er den andre endringen denne høsten: Den første lettelsen utløp ved utgangen av september.
Hvor mye du betaler nå, og hvor mye fra 1. desember
- 95-bensin i Strömstad – i dag rundt 14,50 NOK, fra 1. desember rundt 17,30 NOK; i Norge rundt 23 NOK,
- diesel i Strömstad – i dag rundt 19,40 NOK, fra 1. desember rundt 22,30 NOK; i Norge rundt 26 NOK.
Ved 50 liter bensin i Strömstad betaler du i dag rundt 425 NOK mindre enn i Norge. Fra 1. desember vil det være rundt 280 NOK mindre. For diesel faller forskjellen fra rundt 325 til 185 NOK.
Dette er vår beregning. Den forutsetter at hele avgiftsøkningen slår ut i prisen, og at ingenting annet endrer seg. Den inkluderer ikke kostnaden for reisen. Vi har regnet om etter Norges Banks valutakurs fra 20. november. Den norske prisen er en typisk pris fra det siste døgnet ifølge DrivstoffAppen (søndag kl. 18): Halvparten av stasjonene var billigere, halvparten dyrere.
«Jeg tror det fortsatt vil være billigere her enn i Norge etter 1. desember», sa Jasmin Olsson, som leder Circle K-stasjonen i Strömstad, til E24.
Hvilke stasjoner kan gå tomme for drivstoff
Antallet tankbiler er begrenset, så det kan ta litt tid å frakte drivstoff fra lagrene til stasjonene.
Den svenske energimyndigheten (Energimyndigheten) opplyser at det foreløpig ikke blir noen rasjonering. Den erkjenner at enkelte stasjoner kan oppleve korte avbrudd, og ber bilistene om å opptre fornuftig.
Broen ved Svinesund på den norsk-svenske grensen. Illustrasjonsfoto.Foto: stock.adobe.com, standardlisens
Hvor mye drivstoff kan du ta med til Norge
- i bilens ordinære tank, dersom tanken rommer under 600 liter,
- i tillegg i en kanne godkjent for drivstoff, opptil 10 liter per bil.
Skal du til Polen via Danmark? Der kan det bli motsatt
I Norge er avgiftene på drivstoff for 2027 en del av budsjettforhandlingene, som fortsatt pågikk søndag kveld.
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