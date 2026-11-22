22.11.2026 19:01
Nuo gruodžio 1 d. litras degalų Švedijoje pabrangs 3 kronomis. Sektorius įspėja apie tuščias degalines
Kodėl degalai pabrangs
Spalį Švedijos parlamento finansų komitetas atmetė Švedijos demokratų pasiūlymą pratęsti sumažinimą. Tai jau antras toks pokytis šį rudenį: pirmoji lengvata baigė galioti rugsėjo pabaigoje.
Kiek mokėsite dabar ir kiek – nuo gruodžio 1 d.
- 95 benzinas Strömstad – šiandien apie 14,50 NOK, nuo gruodžio 1 d. apie 17,30 NOK; Norvegijoje – apie 23 NOK,
- dyzelinas Strömstad – šiandien apie 19,40 NOK, nuo gruodžio 1 d. apie 22,30 NOK; Norvegijoje – apie 26 NOK.
Už 50 litrų benzino Strömstad šiandien mokate maždaug 425 NOK mažiau nei Norvegijoje. Nuo gruodžio 1 d. skirtumas sieks apie 280 NOK. Dyzelino atveju skirtumas sumažės nuo maždaug 325 iki 185 NOK.
Tai mūsų skaičiavimas. Jis daro prielaidą, kad visas mokesčio padidėjimas atsispindės kainoje ir kad niekas daugiau nepasikeis. Į jį neįtrauktos kelionės išlaidos. Perskaičiavome pagal Norges Bank lapkričio 20 d. kursą. Norvegijos kaina – tai tipinė kaina per pastarąją parą pagal DrivstoffAppen (sekmadienį, 18 val.): pusė degalinių buvo pigesnės, pusė – brangesnės.
„Manau, kad po gruodžio 1 d. čia vis dar bus pigiau nei Norvegijoje“ – portalui E24 sakė Jasmin Olsson, vadovaujanti Circle K degalinei Strömstad.
Kuriose degalinėse gali pritrūkti degalų
Cisternų skaičius yra ribotas, todėl degalų pristatymas iš bazių į degalines gali šiek tiek užtrukti.
Švedijos energetikos agentūra (Energimyndigheten) nurodo, kad kol kas degalų normavimo nebus. Ji pripažįsta, kad pavienėse degalinėse gali pasitaikyti trumpų pertrūkių, ir prašo vairuotojų elgtis protingai.
Svinesund tiltas prie Norvegijos ir Švedijos sienos. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. stock.adobe.com, standartinė licencija
Kiek degalų galite įsivežti į Norvegiją
- įprastame automobilio bake, jei jo talpa mažesnė nei 600 litrų,
- papildomai – degalams skirtame kanistre, iki 10 litrų vienam automobiliui.
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Norvegijoje 2027 m. degalų mokesčiai yra biudžeto derybų dalis, kurios sekmadienio vakarą dar tęsėsi.
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