De la 1 decembrie, litrul de combustibil în Suedia urmează să fie mai scump cu aproximativ 3 coroane suedeze. Imagine cu titlu ilustrativ.

De la 1 decembrie, litrul de combustibil în Suedia urmează să fie mai scump cu aproximativ 3 coroane suedeze. Imagine cu titlu ilustrativ. stock.adobe.com/standardowa

Luni, 30 noiembrie, în Suedia expiră reducerea temporară a taxei pe benzină și motorină. De marți, 1 decembrie, litrul urmează să se scumpească cu aproximativ 3 coroane suedeze. Industria se așteaptă la cozi și nu exclude ca, spre sfârșitul lunii noiembrie, unele stații să rămână fără combustibil.

Scumpirea va fi resimțită de cei care alimentează în Strömstad, Svinesund sau Årjäng, precum și de cei care călătoresc prin Suedia spre Polonia înainte de sărbători. După majorare, alimentarea în Suedia ar trebui să fie în continuare mai ieftină decât în Norvegia, însă diferența se va reduce considerabil.

De ce se va scumpi combustibilul Parlamentul suedez a redus taxa în iunie, după creșterea prețurilor provocată de războiul din Iran. De la 1 iulie, taxa este mai mică cu 2,40 coroane pe litru, iar împreună cu TVA-ul cu 3 coroane. Reducerea este valabilă până la 30 noiembrie.



În octombrie, comisia de finanțe a parlamentului suedez a respins propunerea Democraților Suedezi, care doreau prelungirea acesteia. Este a doua modificare de acest tip din această toamnă: prima facilitate a expirat la sfârșitul lunii septembrie.

Cât plătești acum și cât vei plăti de la 1 decembrie benzina 95 în Strömstad – astăzi aproximativ 14,50 NOK, de la 1 decembrie aproximativ 17,30 NOK; în Norvegia aproximativ 23 NOK,

– astăzi aproximativ 14,50 NOK, de la 1 decembrie aproximativ 17,30 NOK; în Norvegia aproximativ 23 NOK, motorina în Strömstad – astăzi aproximativ 19,40 NOK, de la 1 decembrie aproximativ 22,30 NOK; în Norvegia aproximativ 26 NOK.

La 50 de litri de benzină în Strömstad, plătești astăzi cu aproximativ 425 NOK mai puțin decât în Norvegia. De la 1 decembrie, diferența va fi de aproximativ 280 NOK mai puțin. La motorină, diferența va scădea de la aproximativ 325 la 185 NOK.



Acesta este calculul nostru. Presupune că întreaga majorare a taxei va fi reflectată în preț și că, în rest, nimic nu se va schimba. Nu include costul deplasării. Am calculat la cursul Norges Bank din 20 noiembrie. Prețul norvegian este un preț tipic din ultimele 24 de ore, potrivit



„Cred că după 1 decembrie aici va fi în continuare mai ieftin decât în Norvegia” – a declarat pentru portalul E24 Jasmin Olsson, care conduce stația Circle K din Strömstad. Duminică, 22 noiembrie, la stația St1 din Strömstad, benzina 95 costa 15,14 coroane suedeze, iar motorina 20,34. Acestea sunt prețuri raportate de șoferi pe site-ul bensinpriser.nu. După conversia în coroane norvegiene, rezultă:La 50 de litri de benzină în Strömstad, plătești astăzi cu aproximativdecât în Norvegia. De la 1 decembrie, diferența va fi de aproximativ. La motorină, diferența va scădea de la aproximativ 325 la 185 NOK.Acesta este calculul nostru. Presupune că întreaga majorare a taxei va fi reflectată în preț și că, în rest, nimic nu se va schimba. Nu include costul deplasării. Am calculat la cursul Norges Bank din 20 noiembrie. Prețul norvegian este un preț tipic din ultimele 24 de ore, potrivit DrivstoffAppen (duminică, ora 18:00): jumătate dintre stații erau mai ieftine, iar cealaltă jumătate mai scumpe.– a declarat pentru portalul E24 Jasmin Olsson, care conduce stația Circle K din Strömstad.

La ce stații ar putea lipsi combustibilul Drivkraft Sverige, organizația care reunește, printre altele, Circle K, OKQ8 și St1, se așteaptă la trafic intens în ultimele zile ale lunii noiembrie. Dacă toți vor aștepta până în ultimul moment, anumite stații ar putea rămâne fără combustibil, cel mai probabil în zonele rurale, unde următoarea stație se află departe. În depozitele mari de combustibil nu există lipsuri.

Există un număr limitat de cisterne, astfel că transportul combustibilului din depozite către stații poate dura puțin.~Anna Törner, șefa Drivkraft Sverige, pentru agenția TT

Törner recomandă alimentarea din timp.



Agenția suedeză pentru energie (Energimyndigheten) precizează că, deocamdată, nu va exista raționalizare. Instituția recunoaște că la anumite stații pot apărea întreruperi scurte și le cere șoferilor să dea dovadă de bun-simț.

Podul din Svinesund, la granița norvegiano-suedeză. Imagine ilustrativă.Foto: stock.adobe.com, licență standard

Cât combustibil poți aduce în Norvegia în rezervorul obișnuit al mașinii, dacă rezervorul are mai puțin de 600 de litri ,

, suplimentar, într-o canistră omologată pentru combustibil, până la 10 litri pentru fiecare mașină. Autoritatea vamală norvegiană (Tolletaten) permite intrarea cu combustibil cumpărat în străinătate: