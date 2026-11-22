22.11.2026 19:01
De la 1 decembrie, litrul de combustibil în Suedia va fi mai scump cu 3 coroane. Industria avertizează că unele stații ar putea rămâne fără combustibil
De ce se va scumpi combustibilul
În octombrie, comisia de finanțe a parlamentului suedez a respins propunerea Democraților Suedezi, care doreau prelungirea acesteia. Este a doua modificare de acest tip din această toamnă: prima facilitate a expirat la sfârșitul lunii septembrie.
Cât plătești acum și cât vei plăti de la 1 decembrie
- benzina 95 în Strömstad – astăzi aproximativ 14,50 NOK, de la 1 decembrie aproximativ 17,30 NOK; în Norvegia aproximativ 23 NOK,
- motorina în Strömstad – astăzi aproximativ 19,40 NOK, de la 1 decembrie aproximativ 22,30 NOK; în Norvegia aproximativ 26 NOK.
La 50 de litri de benzină în Strömstad, plătești astăzi cu aproximativ 425 NOK mai puțin decât în Norvegia. De la 1 decembrie, diferența va fi de aproximativ 280 NOK mai puțin. La motorină, diferența va scădea de la aproximativ 325 la 185 NOK.
Acesta este calculul nostru. Presupune că întreaga majorare a taxei va fi reflectată în preț și că, în rest, nimic nu se va schimba. Nu include costul deplasării. Am calculat la cursul Norges Bank din 20 noiembrie. Prețul norvegian este un preț tipic din ultimele 24 de ore, potrivit DrivstoffAppen (duminică, ora 18:00): jumătate dintre stații erau mai ieftine, iar cealaltă jumătate mai scumpe.
„Cred că după 1 decembrie aici va fi în continuare mai ieftin decât în Norvegia” – a declarat pentru portalul E24 Jasmin Olsson, care conduce stația Circle K din Strömstad.
La ce stații ar putea lipsi combustibilul
Există un număr limitat de cisterne, astfel că transportul combustibilului din depozite către stații poate dura puțin.
Agenția suedeză pentru energie (Energimyndigheten) precizează că, deocamdată, nu va exista raționalizare. Instituția recunoaște că la anumite stații pot apărea întreruperi scurte și le cere șoferilor să dea dovadă de bun-simț.
Podul din Svinesund, la granița norvegiano-suedeză. Imagine ilustrativă.Foto: stock.adobe.com, licență standard
Cât combustibil poți aduce în Norvegia
- în rezervorul obișnuit al mașinii, dacă rezervorul are mai puțin de 600 de litri,
- suplimentar, într-o canistră omologată pentru combustibil, până la 10 litri pentru fiecare mașină.
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În Norvegia, taxele pe combustibil pentru anul 2027 fac parte din negocierile bugetare, care duminică seara erau încă în desfășurare.
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