У вас була вільна субота, а тепер вас поставили на вечірню зміну. Якщо ви працюєте за графіком, оскільки ваш робочий час змінюється, загальне правило в Норвегії полягає в тому, що ви маєте знати свої зміни щонайменше за 14 днів наперед. Відповідь може бути іншою, якщо вам телефонують, щоб запропонувати окремі години роботи.

Насамперед варто з’ясувати, що сталося. Компанія змінила зміну, яка вже була зазначена в графіку, чи пропонує вам нову? Збережіть попередній розклад і повідомлення з датою зміни. Маючи ці два дані, буде легше поговорити з тим, хто складає графік змін.

Якщо у вас уже був графік Норвезькою мовою графік може називатися arbeidsplan, vaktliste або turnusplan. За даними Інспекції праці, коли робочий час змінюється і з договору неможливо дізнатися, у які дні та години ви працюватимете, компанія повинна скласти письмовий план. Як правило, вона має обговорити його з представниками працівників і надати його персоналу щонайменше за 14 днів до початку його застосування.

Компанія також може змінити опублікований графік. Зазвичай вона повинна обговорити зміну з представниками працівників і повідомити про неї за 14 днів. Колективний договір (tariffavtale) може встановлювати інший строк. Із липня 2024 року трудові договори повинні зазначати процедуру, якої компанія дотримується для зміни змін. Посібник Інспекції праці щодо графіків англійською мовою

Якщо вас сьогодні запитують, чи можете ви працювати завтра Ви можете домовитися про зміну з коротшим попередженням. Як правило, ви можете відмовитися від такої пропозиції. Є винятки. Наприклад, колективний договір може дозволяти коротший строк попередження. Також існують спеціальні правила для непередбачених ситуацій, коли необхідно запобігти шкоді, і для понаднормової роботи, призначеної через виняткову та тимчасову потребу.

Ваша ситуація Що варто перевірити Вам змінюють вечірню зміну, яка вже була вказана в плані Дата повідомлення, попередній графік і чинний колективний договір Ви працюєте за викликом і вам пропонують нову зміну Чи ви вже погодилися на цю зміну, чи вас запитують про вашу доступність Ви вже погодилися на зміну, а компанія її скасовує Повідомлення про підтвердження та умови скасування в договорі

Якщо ви працюєте за викликом (tilkallingsvikar), зазвичай ви не маєте права отримувати за 14 днів наперед план майбутніх пропозицій роботи. Якщо ж компанія включає вас до графіка, вона повинна дотримуватися правил його зміни.