Jums pakeitė pamainą Norvegijoje. Kada privalo įspėti prieš 14 dienų?
Šeštadienį turėjote laisvą dieną, o dabar esate įrašytas į popietinę pamainą. Jei dirbate pagal grafiką, nes jūsų darbo laikas keičiasi, bendra taisyklė Norvegijoje yra tokia: apie savo pamainas turite žinoti bent prieš 14 dienų. Atsakymas gali būti kitoks, jei jums skambina pasiūlyti pavienių darbo valandų.
Užsirašykite pranešimo datą ir išsaugokite ankstesnį grafiką. Iliustracinė nuotrauka.
RDNE Stock project / Pexels
RDNE Stock project
· Pexels
. Nuotrauka su rėmeliu.
Pirmiausia išsiaiškinkite, kas nutiko. Ar įmonė pakeitė pamainą, kuri jau buvo nurodyta grafike, ar siūlo jums naują pamainą? Išsaugokite ankstesnį grafiką ir pranešimą su pakeitimo data. Turint šiuos du duomenis bus lengviau pasikalbėti su asmeniu, kuris organizuoja pamainas.
Jei jau turėjote grafiką
Norvegiškai grafikas gali būti vadinamas arbeidsplan, vaktliste arba turnusplan. Pasak Darbo inspekcijos, kai darbo laikas kinta ir iš sutarties negalima nustatyti, kuriomis dienomis ir kokiomis valandomis dirbsite, įmonė turi sudaryti rašytinį planą. Paprastai jis turi būti aptartas su darbuotojų atstovais ir pateiktas darbuotojams bent prieš 14 dienų iki jo įsigaliojimo.
Įmonė taip pat gali pakeisti paskelbtą grafiką. Paprastai ji turi aptarti pakeitimą su darbuotojų atstovais ir įspėti prieš 14 dienų. Kolektyvinėje sutartyje (tariffavtale
) gali būti nustatytas kitoks terminas. Nuo 2024 m. liepos mėn. darbo sutartyse turi būti nurodyta įmonės taikoma pamainų keitimo tvarka. Darbo inspekcijos gairės apie grafikus anglų kalba
Jei šiandien jūsų klausia, ar galite dirbti rytoj
Galite susitarti dėl pamainos įspėjus trumpiau. Paprastai tokio pasiūlymo galite atsisakyti. Yra išimčių. Pavyzdžiui, kolektyvinė sutartis gali leisti trumpesnį įspėjimo terminą. Taip pat galioja specialios taisyklės nenumatytoms situacijoms, kai būtina išvengti žalos, ir viršvalandžiams, nurodytiems dėl išskirtinio bei laikino poreikio.
|Jūsų situacija
|Ką verta patikrinti
|Jums pakeičiama popietinė pamaina, kuri jau buvo nurodyta plane
|Pranešimo data, ankstesnis grafikas ir taikoma kolektyvinė sutartis
|Dirbate pagal iškvietimą ir jums siūloma nauja pamaina
|Ar jau buvote priėmęs šią pamainą, ar jūsų klausiama apie prieinamumą
|Jau priėmėte pamainą, o įmonė ją atšaukia
|Patvirtinimo pranešimas ir sutarties sąlygos dėl atšaukimo
Jei dirbate pagal iškvietimą (tilkallingsvikar), paprastai neturite teisės prieš 14 dienų gauti būsimų darbo pasiūlymų planą. Jei įmonė jums vis dėlto sudaro grafiką, ji turi laikytis jo keitimo taisyklių.
Jei jau sutikote dirbti konkrečią pamainą, Darbo inspekcija nurodo, kad iš esmės jums priklauso užmokestis už ją, net jei ji atšaukiama. Patikrinkite, ar įmonė buvo pasilikusi teisę ją atšaukti ir kas nurodyta jūsų sutartyje. Jei reikia peržiūrėti savo atvejį, pateikite susitarimą ir atšaukimo pranešimą darbuotojų atstovui.