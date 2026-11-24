Tenías el sábado libre y ahora apareces en el turno de tarde. Si trabajas con un cuadrante porque tu horario varía, la regla general en Noruega es que conozcas tus turnos con al menos 14 días de antelación. La respuesta puede ser distinta si te llaman para cubrir horas sueltas.

Lo primero es averiguar qué ha pasado. ¿La empresa ha cambiado un turno que ya figuraba en el cuadrante o te ofrece uno nuevo? Guarda el horario anterior y el mensaje con la fecha del cambio. Con esos dos datos será más fácil hablar con quien organiza los turnos.

Si ya tenías un cuadrante En noruego, el cuadrante puede llamarse arbeidsplan, vaktliste o turnusplan. Según la Inspección de Trabajo, cuando el horario varía y el contrato no permite saber qué días y a qué horas trabajarás, la empresa debe elaborar un plan escrito. Por regla general, debe tratarlo con los representantes del personal y ponerlo a disposición de la plantilla al menos 14 días antes de que empiece a aplicarse.

La empresa también puede modificar un cuadrante publicado. Normalmente debe tratar el cambio con los representantes del personal y avisar con 14 días de antelación. Un convenio colectivo (tariffavtale) puede fijar otro plazo. Desde julio de 2024, los contratos de trabajo deben indicar el procedimiento que sigue la empresa para cambiar los turnos. Guía de la Inspección de Trabajo sobre los cuadrantes, en inglés

Si te preguntan hoy si puedes trabajar mañana Podéis acordar un turno con menos antelación. Por regla general, puedes rechazar una oferta de ese tipo. Hay excepciones. Por ejemplo, el convenio puede permitir un preaviso más corto. También hay reglas específicas para situaciones imprevistas en las que hace falta evitar daños y para horas extraordinarias ordenadas por una necesidad excepcional y temporal.

Tu situación Qué conviene comprobar Te cambian una tarde que ya figuraba en el plan Fecha de aviso, cuadrante anterior y convenio aplicable Trabajas cuando te llaman y te ofrecen un turno nuevo Si ya habías aceptado ese turno o si te consultan tu disponibilidad Ya aceptaste un turno y la empresa lo cancela Mensaje de confirmación y cláusulas de cancelación del contrato

Si trabajas por llamamiento (tilkallingsvikar), normalmente no tienes derecho a recibir con 14 días de antelación un plan de futuras ofertas de trabajo. Si la empresa sí te asigna un cuadrante, debe respetar las reglas para cambiarlo.

Si ya acordaste trabajar un turno concreto, la Inspección indica que, en principio, corresponde cobrarlo aunque lo cancelen. Revisa si la empresa se reservó la posibilidad de cancelarlo y qué dice tu contrato. Lleva el acuerdo y el mensaje de cancelación al representante del personal si necesitas revisar tu caso.